L’entrada de vehicles supera les perspectives per Setmana Santa

El Servei de Mobilitat d’Andorra esperava que entressin al Principat al voltant de 152.000 vehicles durant les vacances de Setmana Santa, del divendres 7 d’abril fins al diumenge 14. No obstant això, Mobilitat reconeix que durant la primera part de la festivitat ja s’han superat les perspectives. En concret, del total de vehicles que es preveu que entrin al Principat, 106.000 ho faran per la frontera amb el país veí del sud i la resta, 46.000, accediran via França.



Jaume Bonell, cap de l’àrea de Mobilitat, va explicar a EL PERIÒDIC que la primera part de la Setmana Santa, de divendres a demà, tenien previst que entressin al Principat al voltant de 78.000 vehicles, dels quals 57.000 ho farien per la frontera del riu Runer, mentre que els altres 21.000 per la del Pas de la Casa. No obstant això, Bonell va apuntar que se superaria, ja que fins dilluns havien entrat al Principat 39.000 vehicles procedents d’Espanya i 20.000 de França. A aquestes dades, però falten afegir-li les de d’ahir i les d’avui. Per això, Bonell va considerar que en aquesta primera part de la festivitat ja «s’han superat les perspectives».



D’altra banda, en la segona part de les vacances de Setmana Santa, que comença demà i durarà fins al diumenge, Mobilitat espera que accedeixin al país 49.000 vehicles procedents d’Espanya i uns altres 25.000 de França.



Bonell va explicar que per poder fer un comparatiu amb una altra Setmana Santa, s’han de remuntar a la del 2014 quan la festivitat va caure a la tercera setmana d’abril. En comparació a aquell any, les xifres d’entrada s’haurien incrementat al voltant d’un 18%, segons el director del servei de Mobilitat.

Per un altre costat, Bonell també va donar xifres sobre les sortides de nacionals durant la festivitat. En aquest context, es preveu que un total de 3.500 turismes nacionals marxin del Principat per passar les vacances fora d’Andorra.

Jornades crítiques / Bonell va exposar que els dies crítics per sortir del país seran demà i demà passat, que són quan els residents agafen vacances. En el cas de dijous es recomana marxar del Principat abans de les quatre de la tarda, perquè Mobilitat estima que es formaran cues a partir d’aquesta hora fins a les nou del vespre. Pel que fa a divendres, les retencions també es concentraran de les quatre de la tarda fins a les nou de la tarda per sortir del país.



A més, es preveuen cues tant dissabte com diumenge, però, en aquest cas, d’estrangers que acaben les seves vacances i volen tornar al seu país. En ambdós casos, les retencions s’allargaran tot el dia. En canvi, dilluns hi haurà «un fort trànsit per sortir del país, però com un cap de setmana intens». Això es deu, va dir Bonell, que només és festivitat a Catalunya i no a altres llocs d’Espanya o a França.



Pel que fa a les entrades de vehicles a Andorra, el director de Mobilitat va exposar que seran «esglaonades».

Més entrades a l’hivern / A més, Bonell va destacar que al llarg de l’hivern, des de finals de desembre fins ara, han entrat més d’1,3 milions de vehicles. Això va assenyalar que és superior a altres hiverns, però no va donar dades exactes d’altres campanyes d’hivern. Bonell va argumentar que aquestes bones xifres es deuen a què aquesta temporada d’hivern hi ha hagut moviment pràcticament tots els caps de setmana, «des del 24 de desembre fins a Sant Josep», va puntualitzar. En canvi, altres anys el Nadal solia ser fort quant a la presència de turistes, mentre que el gener baixava durant dues setmanes. L’arribada de visitants es tornava a incrementar el febrer i al març descendia.



Així mateix, Bonell va assegurar que en els últims 12 mesos acumulats, de febrer del 2016 al febrer del 2017, van accedir al Principat un acumulat de 4,2 milions de vehicles.