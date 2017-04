Notícia 150 caps de bestiar al Concurs de Raça Bruna Les explotacions més premiades han estat les de la Val d'Aran, amb 8 guardons Vallnova Espanholet, premi vaca Gran Campiona

Aquest cap de setmana passat s’ha celebrat, a Vic, el Concurs Nacional de Raça Bruna dels Pirineus, tot coincidint amb el Mercat del Ram de la capital d’Osona. Enguany el certamen ha aplegat prop de 150 caps de bestiar procedents de totes les comarques de muntanya on hi té presència la raça.

Els premis als millors animals, que concursen en diferents categories, han anat a parar a explotacions d’arreu del Pirineu, tot i que enguany ha estat la Val d’Aran qui s’ha endut més reconeixements, amb vuit guardons en total. Entre aquests hi ha el d’Animal Gran Campió del Concurs, que ha estat per a una vaca amb vedell procedent de l’explotació Vallnova-Espanholet, guanyadora també en la seva categoria. L’animal gran campió jove procedia de l’explotació Casa Mestrepere del Pallars Jussà.

En la categoria de vaques eixutes el primer premi se l’ha emportat un animal de l’explotació Casa Beta, del Pallars Sobirà; l’escollida com a millor terçona amb vedell ha estat per a Vallnova-Espanholet, d’Aran.