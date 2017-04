Notícia La Seu reviu demà la processó més important del Pirineu L’acte religiós comptarà amb una desena de passos

Els principals carrers del barri antic de la Seu d’Urgell seran novament l’escenari de la tradicional Processó del Sant Enterrament de Divendres Sant, una manifestació popular que s’ha consolidat com la més important del Pirineu i com una de les més rellevants de tot Catalunya. La vitalitat de la processó urgellenca, datada des de l’any 1603, ha quedat palesa els darrers anys amb la incorporació de nous passos i de col·lectius ciutadans de tota mena que hi participen.

La processó nocturna s’iniciarà demà a les 20.30 hores des de la Catedral de Santa Maria d’Urgell i seguirà pels carrers Major, Jueus i Sant Josep de Calassanç, el passeig Joan Brudieu i el carrer Lluís de Sabater, per finalitzar el recorregut novament al carrer Major.

Presidit per l’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, l’acte religiós també compta amb la participació de diversos col·lectius ciutadans, entre ells una representació d’autoritats civils encapçalada per l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, informa RàdioSeu.

La desfilada comptarà amb deu passos, alguns de llarga tradició i altres incorporats més recentment a la manifestació religiosa. Per ordre de desfilada dels passos, s’han de citar els Armats i els Hebreus, que representen la cohort romana i que es van incorporar a la processó a finals del segle XIX o a principis del XX; l’Oració de Jesús a l’hort de Getsemaní, a càrrec de l’agrupació de pagesos i del qual se’n té constància des de l’any 1661; el bes de Judes, confiat al gremi dels comerciants des de l’any 1947; Flagel·lació, a càrrec del gremi de la pell i Unió de Botiguers; Jesús és condemnat a mort, un dels més recents, a càrrec de la Germandat de Sant Sebastià; Natzarè, datat de l’any 1947 i conduït per alumnes i exalumnes del col·legi de la Salle; el Crist de l’agonia; el Crist de la preciosíssima Sang, a càrrec de la Congregació de la Sang, fundada l’any 1603 i que esdevé la primera dada històrica de la processó; la Pietat, pas confiat antigament al gremi de constructors i avui als estudiants universitaris; Sant Sepulcre, del qual antigament n’eren portadors els confrares-cavallers del Sant Sepulcre, i la Dolorosa, a càrrec de la Confraria dels Dolors -de la qual es té constància des de 1725- i l’Associació de Dones i Confraresses de l’Alt Urgell.

Per assistir a la Processó del Divendres Sant, des de la Parròquia de Sant Ot preguen que s’acompanyi els passos amb llum i es guardi un silenci respectuós. “És un acte de religiositat popular que commemora la passió i mort de Jesús i reviu una tradició venerable del nostre poble, que es remunta al segle XVII”, recorden des de la institució.