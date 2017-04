Els Cierco ironitzen amb ‘l’aparició’ del comitè executiu de BPA

Els accionistes majoritaris de Banca Privada d’Andorra (BPA) fins a la nacionalització del banc, Higini i Ramon Cierco, van reiterar ahir a través d’un comunicat que el comitè executiu, del qual formaven part, «mai no va prendre cap decisió en relació amb l’operativa de Landstreet perquè ni el banc ni els accionistes no hi tenien res a veure», tal com ja van manifestar en seu judicial. La insistència respon a la «tergiversació suposadament mal intencionada que s’està duent a terme, tant des d’òrgans jurisdiccionals com des de determinats grups de comunicació, de les diligències judicials que s’estan duent a terme». En concret, els germans Cierco es van mostrar «perplexos» del fet que es vulgui «fer creure a l’opinió pública que era del tot excepcional l’existència del comitè executiu, com si se n’hagués volgut ocultar la seva existència».Negant, novament, que ells tinguessin responsabilitat en l’operativa de la societat panamenya, els Cierco deixen clar que «el comitè executiu va ser creat per delegació del consell d’administració, que en va establir el reglament de funcionament» i que tenia com a finalitat «dotar el banc d’una eina de major agilitat en l’adopció d’algunes decisions limitades estrictament a l’aprovació d’operacions creditícies de fins a sis milions d’euros que havien de ser ratificades, en qualsevol cas, pel mateix consell d’administració».Segons expliquen els empresaris, el comitè executiu de BPA era un ens creat pel consell d’administració del banc i que formava part del catàleg d’òrgans de govern de l’entitat bancària. Tots els òrgans de govern «s’incloïen en tota aquella informació auditada per consultores de primer nivell internacional i eren coneguts pels supervisors dels sistema financer». L’existència de dit òrgan, asseguren, «consta acreditat i àmpliament documentat» en el marc de la causa general del cas BPA i no és, per tant, un indici nou.En el mateix comunicat, els exaccionistes majoritaris de l’entitat bancària denuncien, una vegada més, una «permanent persecució» per part del Govern i de la Justícia. «Al Grup Cierco encara li sobta més la permanent persecució i criminalització, de mala fe i sense escrúpols, que des d’institucions oficials –executives i jurisdiccionals– i grups de comunicació es vol fer dels accionistes majoritaris de BPA fins a la nacionalització del banc», sentencien. Posen com a exemple per reforçar els seus arguments que s’hagi filtrat a la premsa la decisió de canviar de rol processal de testimoni a inculpat a Ramon Cierco abans que es comuniqués oficialment. Així mateix, lamenten que s’estigui fent ús de dades personals dels implicats com ara el passaport, la data de naixement o l’adreça postal personal que «no tenen cap interès informatiu ni detenen cap mena de valor en el marc de la causa.Per tot l’esmentat, la família Cierco va avançar que «condemna enèrgicament aquests atacs gratuïts i indiscriminats» i que iniciarian «en breu les accions judicials que es ocnsiderin escaients». A parer seu, aquesta manera de procedir demostra que «cada dia que passa és més clar que, fins i tot des de les institucions públiques, s’estan defensant interessos que poc tenen a veure amb el comú general i que amaguen altres problemes o actuacions, personals o col·lectives, que han servit, aquestes sí, per situar el Principat en un camí difícil de sostenir».Els empresaris també es queixen de la «lentitud o manca de diligència» en la investigació de les coaccions i amenaces que Higini Cierco va denunciar en seu judicial el passat mes d’agost. «Encara és hora que s’investiguin amb celeritat i rigorositat les coaccions i amenaces de què van ser objecte dirigents del banc per part de membres de la denominada policia patriòtica espanyola», exposen.També es pretén, al seu entendre, «a través de la constant i injustificada en molts casos pressió judicial i la denominada pena de telediari instrumentada en molts casos pel propi Govern i els seus mitjans de comunicació afins, silenciar els nombrosos plets judicials» presentats tant per ells com per clients i treballadors.



- La batlle que instrueix el cas Landstreet, Canòlic Mingorance, ha decidit canviar la condició processal de Ramon Cierco que ha passat d’estar citat com a testimoni a ser-ho com a inculpat. Per tant, el germà petit de la família Cierco haurà de declarar, segurament a finals d’aquest mes, en qualitat d’inculpat tal i com ja ho va fer Higini Cierco el passat dilluns, que va decidir presentar un escrit amb la seva explicació i no respondre les preguntes ni de la fiscalia ni de la batlle.

- Segons va informar ahir el Grup Cierco, la decisió de la batlle no va ser notificada oficialment fins ahir al matí. Fins aleshores únicament la batlle instructora i els seus col·laboradors de l’oficina judicial coneixerien la decisió que haurien pres després d’escoltar les declaracions com a testimonis del conseller responsable de Compliance del consell d’administració de BPA, Luis César Jayme, i del representant dels petits accionistes, Bonaventura Riberaygua.

- Els dos germans segueixen negant tenir cap responsabilitat en l’operativa de la societat panamenya.