Notícia L'oposició, en contra que Bonet segueixi de consellera a ple temps Els consellers entenen que la dedicació exclusiva se li va atorgar per ser escollida com a membre d'SDP

Els consellers socialdemòcrates i liberals no veuen amb bons ulls la decisió de Sílvia Bonet de seguir com a consellera independent després d’abandonar Socialdemocràcia i Progrés (SDP), ja que entenen que la dedicació exclusiva se li va atorgar per ser escollida pel poble com a membre d’SDP.



En el cas del Grup Parlamentari Liberal, i segons fonts properes consultades, s’estaria en contra que la consellera mantingués la dedicació exclusiva, amb la conseqüent retribució, tenint en compte que va ser gràcies a l’aportació liberal que SDP va poder comptar amb un conseller a ple temps.



I és que cada grup parlamentari només pot disposar d’un conseller a ple temps cada tres parlamentaris. Com que en el cas de la candidatura progressista només van comptar amb dos parlamentaris –Víctor Naudi i Sílvia Bonet– va ser necessari el suport del grup liberal, que va cedir part del pressupost que se li atorgava, perquè Bonet rebés la retribució corresponent a un càrrec amb dedicació exclusiva. Tal com recorden fonts properes al grup liberal, aquest acord es va prendre en base a uns criteris i, per tant, si aquests es modifiquen l’acord deixa de tenir vigència. Dit d’una altra manera, van cedir part del seu pressupost a SDP i no a Sílvia Bonet.



Així mateix, els liberals lamenten que Sindicatura encara no els hagi comunicat oficialment la decisió de la consellera ni la seva posició envers la voluntat de mantenir-se a ple temps. Tampoc veuen amb bons ulls que Bonet no s’hagi dirigit directament a ells per comunicar-los la notícia. Amb tot, sembla que des de sindicatura no es té intenció de fer cap canvi en el funcionament actual i que per tant es permetria que Sílvia Bonet seguís com fins ara. En aquest cas, Liberals mostrarien el seu desacord. En tot cas, fins que els síndics no facin públic el seu posicionament els liberals no faran declaracions oficials.



Dins del Partit Socialdemòcrata també hi hauria una majoria contrària a la continuïtat de Bonet com a consellera, especialment si es manté a ple temps. Els socialdemòcrates entenen que la decisió de la parlamentària pot crear un precedent que permetria canviar de partit un cop escollit o demanar un sou a ple temps tot i ser independent. En tot cas, des del PS es vol analitzar la qüestió per tal de prendre una decisió consensuada.