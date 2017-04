Notícia Gili pregunta pel reglament per prevenir riscos amb l’amiant La conseller recorda que el text havia d’estar acabat l’any passat La consellera del PS, Rosa Gili, al costat de Pere López. Autor/a: MARICEL BLANCH

La consellera del Partit Socialdemòcrata (PS), Rosa Gili, ha tramitat una pregunta que el Govern haurà de respondre de forma escrita sobre la situació d’elaboració del reglament que ha de servir per regular els riscos laborals conseqüència de la presència d’amiant. La política escaldenca lamenta que aquesta normativa no estigui encara publicada al Butlletí Oficial del Principat, malgrat que, el 2015, des de l’executiu s’avancés la voluntat de tenir-la enllestida al llarg del primer semestre de l’any passat. Gili remarca el fet que aquest text és molt important per protegir la salut dels treballadors d’aquells sectors de l’economia que poden haver de tenir contacte amb aquest material, altament nociu.



En l’escrit la parlamentària recorda que «en la sessió de Consell General del 22 d’octubre de 2015, la ministra Sílvia Calvó, en resposta a una pregunta presentada pel conseller liberal Josep Majoral, va informar que el ministeri de Salut, Afers Socials i Ocupació havia creat recentment un grup de treball integrat per tècnics del departament de Treball i del (...) de Salut». Així, «en aquesta comissió havien d’analitzar diferents marcs normatius de països del nostre entorn a fi de poder implementar una regulació de la prevenció de riscos laborals i seguretat en el treball respecte a la manipulació i gestió de residus» amb aquest material. Així, «segons la ministra, l’esmenat reglament havia d’estar enllestit durant el primer semestre del 2016»



Amb aquests precedents, Gili pregunta, «per quines raons aquest reglament encara no s’ha aprovat i publicat». I demana a Govern «quan ho pensen tenir enllestit».