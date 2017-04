Baixa un 19% els aturats al març en relació al 2016

El nombre de persones que buscava feina el mes passat va disminuir un 19% respecte al mateix mes de l’exercici anterior, va informar ahir el Govern en un comunicat. En concret aquest mes hi havia 397 aturats, mentre que un any abans, 490. La xifra registrada el març d’enguany és la més baixa dels darrers vuit anys. Per trobar dades inferiors, s’ha de remuntar al març del 2009 quan hi havia 314 persones que buscaven feina. A partir d’aquí la xifra d’aturats va començar a pujar fins a obtenir el seu pic més alt el 2013, quan hi havia 1.027 que buscaven feina. Els següents anys van començar a descendir fins al arribar el nombre d’aturats actuals.

Increment en relació al febrer / No obstant això, el nombre d’aturats del març és un 1,8% superior respecte el mes anterior, quan hi havia 390 persones sense feina.



Per un altre costat, el nombre d’assalariats del gener va arribar a les 39.555 persones. Aquesta xifra suposa una variació positiva del 2,5% en relació al mateix mes d’un any abans, quan n’hi va haver 38.570, va detallar el Govern. A més, és la dada més positiva dels darrers sis anys i no hi ha una xifra millor des del gener del 2011, quan n’hi havia 39.933.



D’altra banda, la mitjana d’assalariats durant els darrers 12 mesos és de 36.685, amb una variació positiva del 2,0% respecte a les dades del mateix període anterior.