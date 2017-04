Adéu a la crisi, benvinguda a les inversions

El Comú d’Andorra la Vella té clar que la crisi econòmica ja forma part de la història, almenys a la seva parròquia, i que arriben temps de bonança. Un fet palpable és que el 2016 ha deixat a la corporació local que encapçala Conxita Marsol un superàvit de 4,4 milions d’euros i fent cas omís als suggeriments de la oposició d’aprofitar per reduir les taxes de la població, ha decidit una altra cosa: «Tenim un dèficit en inversions i creiem que s’ha d’apostar per això», va assegurar la cònsol major.



Així que la corporació destinarà 3,2 milions d’euros en infraestructures i i 615.000 més en funcionament i/o despeses corrents. Un total de 3,85, el que suposa al voltant del 80% del global del superàvit. Marsol va deixar clar que no hi ha «cap partida» destinada a eixugar el deute, estimat en uns 38 milions, però que el Comú té la previsió de que tampoc no creixerà de cara al 2018, en contra del que va deixar anar el liberal Jordi Minguillón. «Això és una manipulació seva. Tenim un marc pressupostari, la previsió d’endeutament estava al 114% i l’hem baixat al 105. Podem tirar de les nostres pòlisses a curt termini, tenim una disposició de 5 milions a descobert que a data d’avui encara no hem hagut d’utilitzar però si ho féssim, ens mantindríem en un 105%. I hem estat prudents, perquè tampoc comptem el que ens arribarà de Govern de transferències extres. Hem fet la previsió i el deute no creixerà. És cert que només disposem d’un milió en cash però al llarg d’aquest any tindrem ingressos que mantindran el deute en els números actuals. Anem sobrats».

A estudi el pas soterrat / No hi ha dubte que el Comú s’ha posat mans a l’obra per donar un impuls a la parròquia. Són nombrosos els projectes que tenen entre mans, els quals es van debatre ahir al Consell de la corporació de la capital. Marsol i el seu equip ha contractat una empresa perquè faci un estudi de viabilitat de la construcció d’un pas soterrat per a vehicles des de l’avinguda Doctor Mitjavila fins al carrer Prat de la Creu. Aquest és un dels punts del seu programa electoral, però va molt lligat al projecte en comú amb Escaldes-Engordany per a l’embelliment de l’eix comercial que comprenen l’avinguda Meritxell i Carlemany i del qual també hi ha bones notícies: «Hem rebut quatre propostes», va avançar Marsol.



Un altre projecte en el qual s’ha donat un pas endavant és en el del casino al Centre de Congressos: «Hem adjudicat el dret a presentar-se a concurs a les tres empreses», va anunciar la cònsol major. Això només vol dir que per a la corporació, totes tres –una amb accionariat de Casinos Àustria, l’altra de Casinos Luxemburg i la tercera de grup francès Lucien Barriere– compleixen els requisits per ser candidats a un concurs que és nacional i que té altres postulants com Caldea i en menys mesura, l’ACCO d’Ordino.



El Comú ha destinat una partida important, de gairebé un milió i mig d’euros, per als treballs de rehabilitació de la façana dels Serradells, que vol arreglar en el menor temps possible. Volem que estigui enllestit en dos anys així que farem tota l’obra de cop. En costos i funcionament també sortirem guanyant», va apuntar Marsol, la qual també vol fer un rentat de cara al Comunal. Qui sap si, com va insinuar, per acollir algun concert... El cas és que el Comú ha destinat una partida a aquest concepte de mig milió d’euros que la oposició considera escandalosament alta. Marsol, però, va avançar que mai s’ha de parar de generar activitats dinamitzadores de la parròquia i d’atracció, i segons va confessar després a la premsa: «Serà per a dues actuacions musicals de pes. Res de música clàssica... Serà d’algun grup reconegut».Quins? «Aviat tindreu notícies», va tancar.