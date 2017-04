Els helicòpters no sobrevolaran la central hidroelèctrica de FEDA

El projecte de l’heliport comença a agafar forma, i malgrat que encara manquen alguns estudis específics sobre l’ubicació exacta de les instal·lacions o les afectacions acústiques i mediambientals que pot tenir la infraestructura, el Ministeri d’Ordenament Territorial ja ha elaborat un seguit de plans base que, entre altres aspectes, contemplen les trajectòries d’enlairament i aterratge dels futurs helicòpters.



Les trajectòries descrites fan referència al transport públic de passatgers i minimitzen els sobrevols per evitar les zones urbanitzades i els possibles obstacles. En aquest sentit, l’Executiu ha previst que durant l’enlairament i aterratge dels helicòpters, les seves trajectòries no sobrevolaran en cap cas la central hidràulica de FEDA ni cap altra instal·lació. I és que en la línia de vol prevista els transports aeris passaran pel costat esquerre del riu en direcció a Espanya, sense posicionar-se per sobre de la central.



Tot i això, no es tracta d’una trajectòria tancada, ja que els helicòpters comercials o privats podran seguir altres línies de vol sempre que siguin segures i aprovades per les instal·lacions. Per tant, la trajectòria descrita en els estudis és una recomanació i un camí que indicarà als pilots que aquella línia és l’adient si volen seguir un pilotatge sense obstacles.

Vols a dues direccions / L’heliport podrà collir vols en direcció a Espanya i França, i és que els itineraris variaran en funció de la demanda. I malgrat que en un inici no es preveu acollir vols regulars o fixos (s’espera que com a molt es facin un o dos vols al dia), en un futur és possible que hi hagi línies aèries periòdiques i una afluència més marcada d’helicòpters.



Per aquest motiu, el ministeri ha estudiat l’enlairament i l’aterratge des de la banda sud i la banda nord del país, per preveure així totes dues direccions (França i Espanya). En el cas de la banda sud, el projecte matisa que no hi ha cap afectació urbanística, però en relació a la banda nord, es desconeix si el ministeri ha elaborat alguna conclusió. Per tot, els estudis realitzats fins ara especifiquen que la ubicació prevista de l’heliport és totalment positiva i que es troba en el centre geogràfic del país per poder facilitar les operacions d’emergències i l’activitat comercial.

Terrenys que s’ocuparan / La infraestructura de l’heliport ocuparà majoritàriament els terrenys de la Unitat d’Actuació Tresoles, però els estudis fets fins ara no descarten que es pugui emprar o afectar els terrenys adjacents, ja sigui per temes de disposició de terrenys per l’heliport, pel vial que conduirà des del polígon industrial adjacent fins a les instal·lacions o per temes heliportuaris relatius a les trajectòries d’enlairament o aterratge dels helicòpters.



Si s’escau, hi haurà una zona cul-de-sac el suficientment amplia com per complir la normativa contra-incendis. A més, es deixarà espai suficient perquè un autobús de 30 places pugui girar.

Instal·lacions / El projecte també contempla un seguit de necessitats heliportuàries i meteorològiques mínimes. Entre aquestes, es troba la plataforma, que es composa de: un espai d’enlairament i aterratge (FATO) de 350 m2, una estació meteorològica de 50 m2, rodaments i la resta de la plataforma (amb una superfície total de 1000 m2), dos espais d’estacionaments de 350 m2 cada un d’ells i altres instal·lacions complementàries d’una superfície de 200 m2. Tanmateix, la infraestructura es composarà d’un hangar de 1.000 m2 i 15 places d’aparcaments de 25 m2 cadascuna.



D’altra banda, l’heliport tindrà una sala d’espera de 50 m2 , controls de seguretat i passaports, locals de policia i duana, una cel·la per deportacions i una àrea de cafeteria/vending de 25 m2 , entre altres espais. En total, l’heliport tindrà, com a mínim, 4.113 m2 en instal·lacions.



Tot i això, aquestes instal·lacions descrites son només les necessitats mínimes que hauria de tenir l’espai aeri. Les empreses que en un futur vulguin gestionar les instal·lacions podran incloure altres espais o serveis.