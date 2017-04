Un nou espectacle per Nadal a Andorra la Vella

Un túnel de llum i so. Aquesta és la novetat que presenta Andorra la Vella per a les pròximes festes de Nadal. Es tracta d’un espectacle que cada any es troba a més ciutats europees. És el cas de Nantes, Berlín, Sant Sebastià o Màlaga, que el Nadal passat va estrenar aquesta nova atracció i va batre rècord d’assistència al seu centre neuràlgic, el carrer Larios.



El tema és que t’has de rascar la butxaca de manera considerable. 525.000 euros ha destinat el comú –avançant la despesa del 2018 i el 2019– per poder comprar aquest túnel, que té uns 60 metres de llarg, 6 d’amplada, 9 d’altura i 57.000 llums led integrades. «Està en fase d’estudi. Hem de demanar projectes per saber quant costa i si podem fer-lo... A partir d’aquí decidirem», apunta Marsol. En tot cas, no es refereix a la decisió de fer-lo o no. Perquè es farà segur. La intenció és tenir un enllumenat més espectacular i aportar un ingredient més als ja habituals, com el mercat: «És un gran complement per al Nadal. Generarà un ambient encara més maco i serà un al·licient tant per als ciutadans com per als turistes», valora la cònsol d’Andorra la Vella. Fa pinta de que serà l’estrella el dia de l’encesa i que s’activarà tres o quatre vegades al dia amb un espectacle que dura no més de cinc minuts.



Miquel Canturri, pare d’aquesta idea, assegura que s’està buscant la ubicació idònia per aquesta nova atracció. «Tenim tres opcions, però millor no direm quines que sinó els comerciants de les zones implicades se’ns tiraran a sobre»,va considerar conseller de Serveis Públics i Circulació del comú.