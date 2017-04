Set mascles participen al concurs de raça bruna

Un total de set animals participen avui a la Fira Concurs de mascles de la raça bruna d’Andorra, que enguany arriba a la seva sisena edició. El concurs, que organitza el Departament d’Agricultura amb la col·laboració de l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra (APRA), té lloc a les 10.30 hores a l’assecador de la Borda Mateu, a Andorra la Vella. Aquesta competició es divideix en dues categories: d’anolls i braus.



En el marc del concurs, el jurat de la fira qualificarà els animals i també exercirà una tasca didàctica, ja que explicarà als propietaris dels mascles els motius en què es basa la puntuació atorgada en cada una de les seccions.



Per tal d’impulsar el programa de selecció genètica de la raça bruna d’Andorra, un dels punts importants a tenir en compte és la selecció de mascles, segons el Govern. «El fet de realitzar una fira només de mascles ofereix als ramaders la possibilitat de competir entre ells per trobar els millors mascles de cada categoria, i així veure els progressos de la selecció realitzada durant els últims anys», va destacar ahir en un comunicat. A més, va afegir que en aquesta època de l’any és quan els animals es troben en les millors condicions i són més visibles les seves característiques morfològiques.



Juntament amb la Fira també tindrà lloc la subhasta de vedells que provenen del Centre de Selecció Genètica de Villeneuve de Paréage. En l’actual edició es vendran cinc vedells, va detallar el Govern. Aquest és el desè any en què s’ha fet aquesta selecció i representa la continuació del treball que s’ha dut a terme per tal d’aconseguir una raça autòctona del país que pugui esdevenir un signe d’identitat propi.

Procés de preparació / Aquests vedells van ser seleccionats d’acord amb un programa de selecció genètica de l’espècie bovina de la raça bruna d’Andorra. Els animals, de diversos ramaders del país, estan des del 17 de novembre en Centre Gascon de Villeneuve de Paréage, en el marc d’un conveni de col·laboració entre aquesta entitat i el Departament d’Agricultura. En aquest centre, van ser sotmesos a un estudi morfològic i a un seguiment de les seves capacitats de desenvolupament muscular, esquelètic, així com de les aptituds funcionals. Amb això es va voler valorar si estan en l’estàndard que fixa la qualificació i la inscripció d’animals bovins que marca el Llibre genealògic de la raça Bruna d’Andorra. En un començament hi havia set exemplars, dels quals cinc han superat els barems establerts i capacitats com a sementals.