Multa a l’ACB de 400.000 euros per la desproporció del cànon

El famós i tan polèmic cànon que imposa l’ACB per ser a la Lliga Endesa pot tenir camí de desaparèixer, o de veure’s reduït ostensiblement. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) anunciava ahir una multa a l’organisme de la màxima categoria del bàsquet espanyol de 400.000 euros, considerant-lo desproporcionat i discriminatori per a que els clubs que s’han guanyat a la pista l’ascens a la Lliga Endesa puguin fer-lo efectiu sense tenir la penalitat econòmica actual. L’ACB va anunciar que recorrerà la decisió presa.



La resolució feia dies que s’esperava. En un comunicat emès ahir, la CNMC indicava que considera acreditat que l’ACB a través d’una sèrie d’acords adoptats a partir de 1991 va imposar unes condicions econòmiques-administratives desproporcionades, inequitatives i discriminatòries respecte als clubs de bàsquet que tenen dret a ascendir de la LEB Or a l’ACB per mèrits esportius, però que no han estat prèviament membres de l’associació. La quota d’entrada i d’un Fons d’Ascensos i Descensos (FRAD) han impedit que al llarg dels anys varis equips hagin pogut pujar a la Lliga Endesa i, aquest fet, ha distorsionat la capacitat de competir a d’altres entitats acabades d’ascendir.



Destaca que els clubs implicats han hagut de fer esforços financers molt importants i han sortit amb un desavantatge a l’hora d’afrontar fitxatges de jugadors i altres despeses i inversions que, com a conseqüència, va afavorir als que ja es trobaven disputant la categoria, tot i que alguns d’ells haurien d’haver descendit pels seus resultats esportius al llarg de la temporada. La CNMC assenyala que el cànon és un mecanisme d’expropiació de part dels ingressos futurs dels conjunts, ja que es reparteix entre els mateixos membres de l’ACB, només els beneficia a ells i no suposa un millor funcionament de la competició.

També apunta que no ha acreditat cap raó que justifiqui l’existència del cànon ja que és una mesura innecessària i clarament desproporcionada per a l’objectiu que presumptament persegueix l’ACB. Considera que ja existeix en l’actualitat un altre mecanisme econòmic aplicable als clubs que s’inscriuen per primera vegada a la competició que remunera les inversions realitzades a la Lliga Endesa pendents d’amortització. Indica en el comunicat que el cànon és exagerat per ser molt superior als ingressos anuals mitjans de qualsevol club abans de pertànyer a l’ACB i per superar els beneficis mitjans anuals que tenen els mateixos membres de la Lliga Endesa, especialment els que acaben de pujar.



Un altre factor que indica la desproporció és que entre les temporades 1992-93 i 1993-94 es va incrementar des dels 602.012 euros fins els 2,4 milions, sense cap tipus de justificació ni avantatges addicionals per als nous membres. Valora que el FRAD que s’imposa al club que ascendeix per fer front a la pèrdua econòmica que implica per a l’ACB el descens d’un altre equip és discriminatori. Actualment hi ha nou equips que es beneficien d’aquesta assegurança, encara que no hi han contribuït mai perquè es va introduir en una data posterior al seu ingrés a l’ACB. La CNMC indica que la mesura més proporcionada és que tots els clubs que han participat a la Lliga Endesa es facin càrrec d’aquest fons.



Per tot això, l’organisme declara a l’ACB com a responsable d’una conducta prohibida per l’article 1 de la Llei 16/1989 i per l’1 de la 15/2007 de defensa de la competència. Davant aquesta resolució afirma que no hi ha lloc per a cap mena de recurs per la via administrativa i que l’ACB, si ho considera oportú, pot interposar-ne un contenciós-administratiu a l’Audiència Nacional en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Recurs de l’ACB / L’ACB emetia ahir també un comunicat anunciant que recorreria la resolució perquè considera que atenta contra la capacitat autoorganitzativa de les lligues professionals, reconeguda al Tractat de Funcionament de la Unió Europea i la seva jurisprudència, ja que no existeixen precedents enlloc del món.



Assenyala que la creació del cànon i el FRAD van ser consensuats amb la Federació Espanyola de Bàsquet en el conveni de coordinació entre els dos organismes, i que té l’empara de la Llei de l’Esport i el Reial Decret sobre federacions esportives, i compta amb el suport del Consell Superior d’Esports. Afirma que l’existència d’aquestes mesures econòmiques serveixen pel model solidari que desenvolupa per gestionar els ingressos i les despeses generalitzades, i el FRAD serveix per amortir en cas de descens d’un club a ajudar-lo en la seva estabilitat econòmica. Per analitzar la situació, l’ACB convoca una reunió de treball a Madrid per dimarts de la setmana vinent amb els 17 clubs que formen part de la Lliga Endesa.

Satisfacció del Tizona / El cas havia arribat a la CNMC per la denúncia efectuada pel CB Tizona, club que durant vàries temporades seguides va aconseguir l’ascens esportiu a la Lliga Endesa, però que va haver de renunciar-hi per motius econòmics. El seu president, Miguel Ángel Benavente, es mostra satisfet per la decisió presa.



El dirigent del club de Burgos assegurava que aquest «és un dia de celebració per a tot l’esport, i en especial per al bàsquet, perquè després de prendre la dura decisió de reemplaçar els nostres jugadors i cos tècnic per advocats, el sacrifici ha tingut recompensa». Són més de dos anys de lluita i «l’èxit d’aquesta resolució és el resultat del camí realitzat en solitari pel CB Tizona contra l’ACB», que suposarà «un abans i un després» pels bàsquet espanyol.

El Tizona és un vell conegut del MoraBanc a la LEB Or, amb el qual va estar lluitant per l’ascens els dos anys que van coincidir en la segona categoria. Va arribar a aconseguir fins a tres ascensos consecutius, però cap d’ells el va poder fer efectiu. La temporada passada va decidir no sortir a competir a la LEB Or i el seu lloc el va agafar un altre club de la mateixa ciutat castellana, el San Pablo Inmobiliaria CB Miraflores.