Edgar Montellà aspira al títol de la categoria al Català

Aquesta temporada Edgar Montellà vol fer un pas endavant. Puntuarà per a tres campionats de muntanya, el d’Europa, Espanya i Catalunya, i amb un vehicle amb major prestacions que el curs passat confia poder fer-se amb el títol de la seva categoria al Català, a més de guanyar en experiència pensant en el futur més proper.



Ahir el pilot andorrà feia la presentació del seu vehicle, un Speed Car GTR Evo que compta amb millors reglatges i motor que l’anterior. «És un cotxe espectacular i a l’hora del pilotatge molt diferent», afirma Montellà. Del campionat autonòmic es porten disputades les dues primeres proves. A Alcover va ser tercer a la general i segon en la seva categoria, CM Promoció, mentre que a les Ventoses era quart i segon. A la categoria ocupa la segona plaça. De cara a la temporada, «les expectatives que ens hem marcat per aquest any són grans. Intentaré guanyar al Campionat de Catalunya en la meva categoria, estar entre els cinc millors al d’Espanya i al d’Europa veurem a quin nivell estem, perquè ens mesurarem als pilots més grans». La pròxima cita serà el 23 d’aquest mes en la Pujada en Costa Callús-Sant Mateu. De cara a la general sí que veu més improbable poder estar en les posicions de podi al final de la campanya, ja que té rivals amb vehicles amb majors prestacions, no només per les seves característiques, sinó també en la potència del motor.