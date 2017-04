Notícia Fité s’inspira en uns versos inèdits a ‘Escacs de mort’ L’autor homenatja un poema del segle XV dedicat al joc estratègic L’escriptor Marcel Fité i el sotsdirector general d’Andbank, Josep Maria Cabanes, ahir. Autor/a: ANA/F.A.

El poema Escacs d’amor conta, en 500 versos, una partida d’escacs de 64 jugades, que són les caselles de l’escaquer. Va ser escrit al segle XV i ignorat al llarg dels segles, però el poema ha captivat Marcel Fité, guanyador del premi Manuel Cerqueda i Escaler de novel·la curta 2016, en la Nit literària 2016, amb la novel·la Escacs de mort. El premi, dotat per Andbank amb 6.800 euros, també consisteix en la publicació de l’obra, que es regalarà a la clientela de l’entitat bancària a partir del dia 20 i, a més, se’n repartiran 500 exemplars per Sant Jordi.



L’autor va explicar ahir què el va seduir del poema que el va inspirar: «Hi ha una al·legoria amorosa, alhora que van donant les regles per jugar als escacs moderns; la primera vegada que els canvis en els escacs moderns apareixen en una llengua moderna és en aquest poema, i això ho saben les associacions mundials d’escacs, però com que el català no és una llengua tan potent com d’altres, no ha interessat difondre-ho i ha quedat inèdit, el poema mai s’ha publicat». Fité tenia ganes de donar-lo a conèixer, «però anant més enllà, i la novel·la em va semblar un bon vehicle per fer-ho, a partir de les notes que l’assassí envia a la policia».



Escacs de mort és una novel·la policíaca que transcorre a l’eixample de Barcelona, quadriculat com un tauler d’escacs. La protagonitza el detectiu Miquel Trilla, exmossos d’esquadra, que és contractat, juntament amb el seu amic Joan Deulofeu, exguàrdia civil, per descobrir un assassí desconcertant. Els crims que comet estan relacionats amb el poema inèdit Escacs d’amo i les víctimes apareixen amb un alfil de color verd i la inscripció d’unes línies del poema, escrit en català antic. Totes les víctimes, a més, són professors universitaris.



La trama succeeix en tres escenaris: l’eixample de Barcelona, on es cometen els assassinats; la Costa Brava, un lloc d’esbarjo de molts catalans, i el Pirineu, on alguns dels personatges han passat moments de la seva vida. Fité va explicar que la novel·la retrata «aquest Pirineu més aspre, el dels anys 60, que la gent abandonava, i on surten persones que han de lluitar molt per sortir endavant». «És una visió crua i realista dels anys 60 i primers dels 70», va afegir. Els protagonistes de l’obra, que investiguen els crims, són del Pirineu, però van anar a Barcelona per guanyar-se la vida.



Fité també va guanyar el premi de novel·la curta dotat per Andbank l’any 2002 amb la novel·la El carrer dels petons, ambientada en la Barcelona del segle XIX. Escacs de mort de Marcel Fité no s’ha de confondre amb Escacs de mort d’Eduard Premi Alfons el Magnànim València de Narrativa 2009.