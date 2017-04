Notícia El cor d’Encamp fa les amèriques El grup vocal endega una campanya de finançament col·lectiu per viatjar a Nova York El Cor de Rock d’Encamp, en una actuació recent. Autor/a: MARICEL BLANCH

El Cor de Rock d’Encamp se’n vol anar a Nova York a formar-se i per finançar el viatge ha endegat la campanya A la conquesta de la Gran Poma! El grup vocal ha organitzat una iniciativa de micromecenatge a través de la plataforma Verkami, que recapta el finançament que atorguen les persones interessades en donar un cop de mà al projecte.



La formació encampadana, que està formada per 45 nois i noies d’entre 12 i 16 anys, ha explicat que té «un somni» que volen fer realitat»: volen anar a Nova York del 17 al 23 de juny per trobar-se amb un dels millors cors infantils dels Estats Units, el Young People’s Chorus of New York City, i amb el seu compositor Jim Papoulis. A més, tenen previstes dues actuacions: l’una a la seu de les Nacions Unides, el 20 de juny, organitzada per l’Ambaixada d’Andorra als Estats Units d’Amèrica, i l’altra, a la plaça Father Duffy de Times Square, el 21 de juny.



Els directors del Cor Rock d’Encamp, Jordi Porta i Gil Blasi, van conèixer el compositor nord-americà l’estiu passat en un curs de direcció coral a Segòvia i, a partir d’aquell moment, van establir una relació professional. Els integrants del cor encampadà podran fer un assaig i un taller de composició musical amb Jim Papoulis i un assaig amb el cor Young People’s Chorus of New York City i el seu director, Francisco Núñez.



A pels 6.000 euros



Per fer possible l’intercanvi musical, el grup coral necessita 6.000 euros i, de moment, han aconseguit uns 1.500 euros. Encara falten 32 dies per acabar la campanya, i les aportacions dels mecenes poden ser dels 25 als 300 euros. Per contribuir a la campanya de micromecentage, cal accedir a la pàgina web de Verkami i buscar el projecte A la conquesta de la Gran Poma!: www.verkami.com/projects/17379-a-la-conquesta-de-la-gran-poma.



El cor explica a l’enllaç de Verkami per a què volen els 6.000 euros: «Destinarem aquests diners a cobrir la totalitat de les despeses de cinc membres del nostre cor. Aquestes inclouen: el vol, l’allotjament, els àpats, els trasllats, les visites culturals i l’assegurança de viatge. El pressupost total per persona és de 1.715 euros. Descomptant els 500 euros que cada família aporta, el preu que resta cobrir és de 1.215 euros; en total, 6.075 euros per als cinc companys».



Tots els col·laboradors del viatge s’inclouran en el DVD que gravaran de l’actuació que tindrà lloc el 21 de juny, Dia Internacional de la Música, a la plaça Father Duffy. Els mecenes també podran optar a diferents premis, com entrades per al concert que oferiran al maig amb la banda Black Thursday a l’Auditori Nacional.