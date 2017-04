La tradició de la mona de Pasqua

S’apropa el dia de Pasqua i els més petits de la casa ja estan esperant dels seus padrins el tradicional obsequi. La mona, entesa com a un producte dolç propi d’aquesta festivitat es remunta al segle XV i no va ser fins ben entrat el segle XX quan es van canviar alguns ingredients i ja es van posar els típics ous durs amb la closca pintada o, anys més tard, un ou de xocolata per ornamentar el pastís.



Actualment, les mones estan fetes amb una base de pa de pessic, mantega i xocolata i, tot i que hi ha diferents models, la majoria estan adornades amb plomalls, fruita confitada, ous i alguna figura de xocolata on acostuma a residir la veritable varietat.



Personatges de dibuixos animats, jugadors de futbol, escuts esportius o qualsevol detall i que cridi l’atenció dels fillols acostumen a ser vàlids. Normalment, la gent acostuma a fer les demandes a darrera hora. Des de Fleca Font ens diuen que «el dia de la mona és dilluns i no és fins divendres, o fins i tot, dissabte, quan la gent s’acaba d’animar i va a comprar-la».



Quan parlem de mones, parlem sempre del que és el pastís. Una altra cosa és l’ornamentació, l’ou de xocolata o la figura de xocolata. «Cada vegada més la gent no compra el pastís i es decanta per l’ou gran, peces o figures de xocolata perquè surt més econòmic i agrada més als nens», comenten des de Fleca Font. Evidentment, també entra el tema econòmic, ja que l’elecció final pot respondre a «un tema de pressupost, perquè la mona amb la guarnició és el regal tradicional que el padrí de bateig fa al nen».



També ens expliquen que «la mona base porta els plomalls, un parell d’ous petits de xocolata i els pollets. A partir d’aquí, cadascú la pot fer variar al seu gust i a la seva butxaca».

Fruita i mantega / Pel que fa a les preferències dels clients, cal dir que el pastís que més es demana és «el de fruita i el típic de mantega. Totes tenen la base de pa de pessic, però unes porten més melmelada de préssec que altres, més mantega que altres o més xocolata, per exemple».

Els preus de les mones no varien gaire entre un any i un altre i afirmen que tot depèn de l’ornamentació que s’hi posi. En aquestes coses, els fillols sempre tenen la darrera paraula i no acostumen a amagar les seves preferències. «Sempre ha tingut molt bona rebuda, la Minnie Mouse per a les nenes i les pilotes de futbol, amb xocolata blanca i amb llet, pels nens. A més, galls, gats, ossets, pallassos i paraigües petits de xocolata són productes bàsics, que són econòmics i que agraden molt. Per això també tenen molt bona sortida».



Finalment, des de Fleca Font argumenten que hi ha molta gent que prefereix adquirir l’ou gran de xocolata amb una sorpresa a dins, que no la mona clàssica i subratllen que «la gent acostuma a espavilar tard». Finalment, reconeixen que «demanen moltes coses de mida petita perquè són econòmiques, es veuen bé i es venen molt bé. El que més agrada als nens és el que veuen a sobre de la mona perquè, molts cops, el pastís ni el tasten!».