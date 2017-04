Cap Verd, propera cita esportiva i solidària

Esport i solidaritat van moltes vegades agafats de la mà. Són aspectes de la vida complementaris. I hi ha gent que en fa bandera per ajudar a aquells que ho necessiten. Tres d’ells els tenim a Andorra, que amb la iniciativa A simple aid reparteixen material escolar a curses on hi prenen part. Són Joan Berenguer, Joan Repiso i Tommy Castellet, que a final d’any participaran en una ultra marató a Cap Verd.



Prendran part el 2 i 3 de desembre a la Boa Vista Ultra Trail, cursa que recorre tot el contorn d’una de les illes de l’arxipèlag del país situat davant de les costes africanes a l’oceà Atlàntic. Són 150 quilòmetres a completar en 40 hores, afrontant tot tipus de terrenys, des de desert, a platges de sorra i traçats d’asfalt, a més de trobar-se amb la varietat climàtica de la calor de dia i el fred de nit. Aquest és un projecte amb un rerefons solidari, ja que aprofiten la seva participació per repartir material escolar. L’objectiu és arribar als 200 quilos, com van fer l’any passat a Costa Rica, on van haver de posar aquest límit de pes. «L’objectiu que ens posem és acabar la cursa i repartir el material», indica Berenguer. Amb l’ajuda d’Unicef Andorra actualment estan buscant un centre o una organització per repartir tot el material a Cap Verd.



La recollida del material que s’emportaran la començaran al setembre: «Ens posem en contacte amb els centres escolars d’aquí i posem caixes als passadissos per a que puguin posar el material escolar. Ens trobem que als joves els il·lusiona molt donar un cop de mà. Estem molt satisfets de la resposta de tothom». L’elecció d’aquest tipus de material per endur-se per a la seva iniciativa i no un altre es produeix perquè «és molt participatiu per a la canallas i no hi ha problemes de duanes». El record que en tenen de l’any passat és més que positiu per tot el suport que van tenir. «Va ser una experiència inoblidable. La societat andorrana ens va ajudar molt», i per aquest motiu li donen continuïtat: «És una combinació d’esport i solidaritat. És una experiència molt maca».



L’elecció del país on portar a terme el projecte es realitza tenint en compte una sèrie de paràmetres, «ho mirem tot a la vegada. Esportivament serveix qualsevol. En matèria solidària és veritat que a Andorra hi ha gent necessitada o als estats veïns com Espanya i França, però el que busquem són països que tinguin més necessitats». Aquest any havien de fer-ho a Senegal, però «la prova es va anul·lar per un conflicte bèl·lic a la zona». A Costa Rica, al febrer del 2016, van prendre part a la The Coastal Challenge, que tenia un recorregut de 240 km a fer en 6 dies, i que comptava amb tot tipus de reptes a afrontar, no només el traçat en si. Des de la humitat alta, a bitxos i animals de tot tipus i grandàries; i realitzar trams nedant pels rius. «Vam acabar els tres esgotats. A l’esforç de tot el dia se li sumava que dormies molt poc, i amb els dies es notava». La sort és que es tenen els uns als altres perquè «tots tres tenim una molt bona relació».