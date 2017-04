El MoraBanc espera espatllar la festa preparada a Màlaga

Màxima exigència. Aquest és l’element que ha de posar a la pista el BC MoraBanc Andorra per tractar de guanyar a Màlaga. Demà visita el Martín Carpena per enfrontar-se a l’Unicaja, flamant campió de l’EuroCup. És el primer matx que juguen al seu pavelló des de que van guanyar el títol, que el presentaran davant la seva afició. Amb aquest panorama, el conjunt del Principat espera canviar la tendència a domicili i evitar que la festa sigui complerta pels andalusos.



Van preparats per tot el que es poden trobar a Màlaga. «Segurament amb un ambient festiu, que no pot ser després d’una altra manera després de guanyar un títol tan important», exposa l’entrenador del MoraBanc, Joan Peñarroya, subratllant que el rival està per la feina i després de guanyar el trofeu continental va ser capaç de vèncer a Santiago de Compostel·la al Rio Natura Monbus Obradoiro. «Ens enfrontem a un equip que en aquest moment està ple de confiança», que té ganes d’allargar el seu bon moment i que compta amb una de les plantilles més complertes de la Lliga Endesa: «Té jugadors per aspirar a guanyar qualsevol rival i lluitar per tots els títols».



El MoraBanc es presenta a Màlaga amb ganes de canviar tendències a domicili, i més perquè prové de derrotes contundents en els dos darrers desplaçaments davant l’UCAM Múrcia i l’FC Barcelona Lassa. No cal explicar a ningú el que hi ha en joc. «Motivacions en podem trobar moltes. Ens ha de servir per fer un gran partit per tenir opcions de guanyar. Som conscients que hem de fer un pas endavant a fora», que és on s’estan acumulant la majoria de problemes aquesta temporada. «Parteixo de la base que fora no juguem igual que a casa en els moments difícils», assegura, on «no tenim el plus per canviar les dinàmiques negatives», com sí que és capaç de fer-ho als partits al Poliesportiu d’Andorra: «Hem de tenir la capacitat de capgirar situacions negatives com fem aquí a casa. És el punt que ens falta». Però aquesta és una problemàtica que no només li succeeix al seu conjunt, ja que «menys els grans, tots els equips juguen millor a casa que a fora i aconsegueixen més victòries».

El Bilbao, el rival a batre / La victòria que aconseguia dimecres el RETAbet Bilbao sobre el València Basket, recuperant el partit que tenien pendent, col·loca als biscains a només una victòria dels andorrans. La pugna per la vuitena plaça està del tot oberta. «Unicaja no estarà en aquesta lluita. Bilbao i nosaltres som els que més opcions tenim per aquesta plaça. És evident, però tampoc descartaria al Fuenlabrada i algun més», assegura Peñarroya. Tenir-lo com a rival no és cap sorpresa. Entrava a les travesses: «Estan en una posició per lluitar pels playoff com podríem pensar tots a inici de temporada». En canvi, el MoraBanc és qui no tenia les apostes més a favor per ser-hi, i a més «no tenim aquesta experiència que té Bilbao».



La competició encara està del tot oberta i «fins que no faltin dos o tres partits no veurem com estan les coses» i les opcions d’uns i altres. En unes jornades es trobaran a Miribilla, però aquest matx tindrà «màxima dificultat com seran tots els que venen fins a final de temporada», ja que sigui per dalt o per baix, «tots els equips es juguen alguna cosa».

Pendents del cànon / La resolució de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència d’imposar una multa de 400.000 euros a l’ACB pel que considera un cànon d’ingrés a la Lliga Endesa desproporcionat en les seves quantitats va portar un bon rebombori dimecres. Tots els clubs estan a l’expectativa del que es pugui arribar a produir en un futur proper, i de moment les entitats no es pronuncien esperant esdeveniments i reunions, com la que es produirà a Madrid dimarts vinent amb els 17 clubs que composen la competició.



Peñarroya és dels que pensen que «la Lliga ha de ser forta i que els equips i els projectes siguin sòlids», i no vol valorar sobre totes les especulacions que hi ha a dia d’avui no només en aquest aspecte, sinó també en els de possibles novetats en el format de competició. Vol que els mèrits siguin els que marquen el futur dels equips, i que «el resultat esportiu no només digui qui puja o baixa, sinó també qui juga l’Eurolliga i l’EuroCup». Amb tots els fronts que hi han oberts, «es presenten uns mesos densos per a la Lliga».

Sense presses amb Martín / Aquesta setmana Nacho Martín explicava que el seu procés de recuperació després de l’operació al turmell va per bon camí i que aquesta mateixa temporada vol ajudar a l’equip a la pista, no només davant la possibilitat de fer-ho als playoff si s’obté la classificació, sinó fins i tot estar present al final de la fase regular. Peñarroya no vol que es precipiti. Espera que compleixi els terminis i que els resultats de les proves marquin quan podrà tornar a jugar. «Espero que es recuperi bé, que és el més important», indica el tècnic, que no vol que es precipiti i confia que per a «la temporada vinent estigui bé».

Satisfet amb Czerapowicz / La baixa de Martín va provocar el fitxatge de Chris Czerapowicz, que no és el seu substitut natural al no ocupar la mateixa posició a la pista. En el temps que porta al Principat ha mostrat algunes de les seves aptituds, però a comptagotes. «Necessita el seu temps i estic molt content amb la seva feina», afirma Peñarroya, i «li aniria bé tenir més minuts i protagonisme, però a aquestes alçades és més complicat entrar».