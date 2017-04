El funcionament de l’administració pública s’encareix 12 milions el 2016

Les despeses de funcionament de l’administració pública van ascendir a 349,7 milions d’euros el 2016, 12,4 milions més que l’any anterior. És a dir que, tot i les declaracions del ministre de Finances, Jordi Cinca, durant la presentació del tancament de comptes assegurant que els bons resultats responien al «control de la despesa», la gestió de l’administració va costar un milió d’euros més cada mes respecte el 2015. O, dit d’una altra manera, va costar 33.000 euros més cada dia. Així mateix, cal recordar que les transferències als comuns –que s’inclouen dins de les despeses de funcionament– es van mantenir congelades l’any passat, de manera que l’operació de les parròquies no va suposar cap cost addicional per a l’Executiu respecte el 2015.Dins del concepte de despeses de funcionament s’engloba el cost del personal que, durant l’exercici 2016, va ser de 105,6 milions d’euros, un 5,48% més que l’exercici 2015. Més concretament, els increments més destacats s’engloben en el subconcepte «retribucions bàsiques i altres remuneracions d’alts càrrecs» i «prestacions socials». En el primer cas, l’augment de la despesa respecte el 2015 és de 548.938 euros, un 20% més que l’exercici anterior. En el segon, suma 2,7 milions més, un 32,7% superior al 2015.En la liquidació de comptes del Govern del 2016 però, només es destaca l’augment de la despesa destinada a prestacions socials que, segons consta en el document, s’explica «sobretot per l’augment de liquidació en el subconcepte ‘Complement de prestació de jubilació obligatòria amb un increment d’1,8 milions d’euros (+71,39%)». Així mateix, respon a «l’augment de liquidació en el subconcepte ‘Pensions de jubilació’, amb un increment de 487.775 euros (+9,99%)» i al subconcepte «Pla d’aportació definica (nou pla pensions)» que també té un increment de 507.966 euros (+62,29%).Per contra, les despeses socials de personal disminueix un 6,10% (28.200 euros menys) i les destinades a remuneracions bàsiques i altres personal fix» només puja un 1,18% (852.784 euros).El gran forat dels comptes de l’Estat, però, segueix sent el dèficit de la sanitat pública. El 2016, la CASS va costar 46,3 milions d’euros al Govern. Una xifra que, malgrat seguir sent molt elevada, és inferior a la del 2015. Això s’explica, principalment, a causa d’una reducció de 2,4 milions d’euros en el finançament del dèficit de la branca general que respon a l’increment de les cotitzacions dels assalariats, passant del 20% al 22% de l’import declarat.Pel que fa a la despesa destinada a béns i serveis, cal indicar que s’han executat un total de 44 milions d’euros durant l’exercici 2016, un 3,04% menys que l’exercici anterior. Una reducció que s’explica, principalment per la rebaixa del cost del transport escolar (-66,27%) respecte el 2015 i per la disminució del subconcepte «encunyació de moneda Euro» (-63,5%).Un rebaixa, per això, que es veu moderada per l’increment de l’article «Treballs realitzats per altre empreses» amb un 16,5% més que l’any precedent degut sobretot a l’augment dels «treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics» i de «processament de dades».

Andorra Telecom va superar els 100 milions d’euros en la xifra de negoci, un 16% més del que s’esperava, segons s’exposa en l’informe de la companyia. Gairebé la meitat dels ingressos que permeten aquest «resultat històric» provenen del roaming In –o itinerància dels turistes a Andorra– que van suposar un 48% de la xifra de negoci, amb 49,9 milions d’euros facturats. L’augment dels ingressos es va traslladar com a millora del resultat després d’impostos que enregistra 37,8 milions d’euros, el que suposa també un increment de 14 milions respecte a les previsions i de cinc milions respecte el 2015.



Segons explica l’empresa, «l’abaratiment de les tarifes que les operadores estrangeres traslladen als seus clients en itinerància a Andorra han revertit, i han de continuar revertint en un increment exponencial del consum de dades que ha d’ajudar a esmorteir l’impacte de la davallada de tarifes». Així mateix, «la rebaixa de les tarifes de la itinerància pels clients a l’estranger, aconseguida gràcies als nous acords amb els operadors internacionals, ha tingut com a efecte un increment notable de les connexions de mòbils andorrans fora del país i un creixement exponencial de l’ús de les dades».