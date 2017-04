El 76% dels residents cobren una pensió inferior als 1.000 euros

El nombre de pensionistes de jubilació va augmentar un 2,9% el 2016 en relació l’any precedent, arribant als 9.053. Segons s’indica en la liquidació pressupostària de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) de l’any passat, d’aquests, 5.509 resideixen a Andorra i 3.544 a l’estranger. El mes de desembre, del total de residents al Principat, el 76% percebia una pensió per un import igual o inferior als 962 euros. Per ser més concrets, el 15% dels residents rebia una pensió inferior als 240,50 euros, un 16% tenia una jubilació de 481 euros, un 25% de 721 euros i finalment un 20% arribava als 962 euros. La resta de pensions a residents es distribuïa en un 11% aquells que percebien una remuneració de 1.202,5 euros, un 5% els que superaven els 1.440 euros, un 3% els que arribaven als 1.683,5 euros, un 2% els que tenien una pensió de 1.924 euros i un 4% superava aquesta darrera xifra.En el cas dels no residents, les xifres s’incrementaven en les franges d’imports més baixes, ja que han cotitzat menys temps al país. Així, tal com es pot observar en la taula, les pensions més elevades, superiors a 1.400 euros mensuals pertanyien a pensionistes residents a Andorra, mentre que els pensionistes amb pensions inferiors a dit import, especialment els que percebien menys de 240,5 euros al mes o menys, tenien un nombre més elevat de residents a l’estranger.755 euros de mitjana / Pel que fa a la mitjana mensual, en el cas de la pensió per als residents a Andorra era de 755,37 euros, mentre que per als residents a l’estranger era de 294,22 euros. Cal relacionar aquestes dades amb el temps cotitzat al Principat. Així, dels 1.626 pensionistes que van cotitzar menys de cinc anys, només 257 residien a Andorra, mentre que els pensionistes que van cotitzar més de 35 anys són 1.514, dels quals 1.440 resideixen al país, un 12,3% més que l’any anterior.Dit d’una altra manera, i tenint clar que el temps cotitzat influeix en l’import de la pensió, la mitjana per a persones que han cotitzat menys de cinc anys és de 66,04 euros i de 1.253,12 euros per a les persones que han cotitzat més de 35 anys.Durant el 2016, es van donar d’alta a la branca de jubilació un total de 794 pensions amb un import mitjà mensual de 653,62 euros. Al mateix temps, es van donar de baixa 419 pensions, amb un import mitjà mensual de 537,49 euros, per tant, hi va haver un moviment net de 375 pensions.Pel que fa a la taxa de dependència, el mes desembre es va situar en 3,85 assegurats actius per cada pensionista de la branca de jubilació. És a dir que hi ha gairebé quatre persones en actiu per pagar la pensió d’un jubilat.

El nombre de cotitzants per compte propi del més desembre del 2016 va créixer un 6% respecte el mateix període de 2015. En total, el nombre d’autònoms ascendeix a 5.839 persones. D’aquests, i en promig mensual, el 35,2% gaudeixen d’una quota reduïda.



Per tal d’optar aquesta modalitat, cal que els treballadors responguin a certes característiques. En concret, per cotitzar un 75% de la quota total dels autònoms cal que es trobin dins dels dos primers anys de l’inici de l’activitat o bé que ingressis menys de 24.000 euros l’any, amb una xifra de negoci inferior a 300.000 euros o a 150.000 euros en el cas dels serveis professionals i empresarials.



En el cas dels autònoms que faci menys d’un any que han iniciat la seva activitat o amb un resultat de l’exercici anterior inferior a 12.000 euros, es poden acollir a una reducció del 50%. Finalment, poden cotitzar un 25% de la quota si l’activitat per compte propi amb un resultat de l’exercici anterior inferior a 24.000 euros l’exerceix un assalariat o un jubilat, i els administradors de societats que no obtinguin remuneració per aquesta activitat o la remuneració sigui inferior al 50% del salari mínim.

Més assalariats / Pel que fa al nombre d’assalariats, el 2016 es va registrar un augment del 2,6% respecte l’any anterior. Al mes de desembre consten 41.163 persones com a assalariades a la CASS, el que representa un 2,5% més de els que hi havia registrades el mateix període de l’any 2015. H