Bonet defensa seguir a ple temps perquè ho va demanar «a títol personal»

Sílvia Bonet està convençuda que la qualitat de consellera general a ple temps se li va concedir a títol personal i no per pertànyer a Socialdemocràcia i Progrés (SDP). Segons va defensar ahir l’exprogressista en declaracions a EL PERIÒDIC, «ni liberals ni cap grup em va cedir res». L’argument de Bonet és que tenint en compte que el Consell General pot atorgar un total de nou consellers amb dedicació exclusiva repartits entre les formacions –cada tres consellers d’un mateix grup parlamentari un pot demanar estar a ple temps amb la conseqüent remuneració– i que en la constitució de l’últim parlament en va quedar un sense assignar, ella va arribar a un acord «a títol personal» perquè se li concedís «per la impossibilitat de combinar-ho amb la meva feina».



Per tant, des del punt de vista de Bonet només ha d’arribar a un acord amb el seu excompany de partit, Víctor Naudi, qui, en principi, no reclamarà la condició d’exclusivitat. Pel que fa a sindicatura, la que va ser número dos de la llista d’SDP apunta que «l’acord al qual vam arribar diu el que diu».



Quant a l’escó que des d’SDP li recorden que va guanyar amb el seu programa, Bonet va recórrer a la Carta Magna recordant que «la Constitució diu que l’escó te’l dona a tu i no a la formació». Al seu entendre, que continuï com a consellera general a ple temps de forma independent «és bo per a tots» perquè «tinc molts projectes a mitges i el compromís d’acabar-los». En aquest sentit, va afirmar que són treballs que estan a punt de finalitzar i que «un cops acabats m’hauré de pensar si segueixo a l’escó o el deixo».

Més enllà d’això, Sílvia Bonet va preferir no contestar a les paraules del president d’SDP, Jaume Bartumeu, «perquè no vull que això es converteixi en un estira i arronsa». En tot cas, va afirmar, «la gent ja veurà amb el temps el que és veritat i el que no». Sobre la feina que ha dut a terme amb el partit progressista, va comentar que «és fàcil veure quantes demandes d’informació he fet i quants cops he intervingut».



Finalment, Bonet va desmentir que la marxa d’SDP respongui a un acostament a la força demòcrata. «No he fet això per anar a un altre partit», va sentenciar. La consellera va reconèixer tenir bona relació amb partits d’altres colors perquè «no he vingut a fer política per fer enemics» però «no he contemplat l’opció d’entrar a un altre grup».

En tot cas, diverses fonts van confirmar que liberals i socialdemòcrates faran públic el seu desacord amb el fet que Bonet segueixi tenint dedicació exclusiva. H