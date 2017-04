Una fira i subhasta bruna de «rigor»

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va presidir ahir el sisè concurs de mascles de la raça bruna d’Andorra i la posterior subhasta de vedells, que va tenir lloc, com cada any, a l’assecador de la Borda Mateu, a Andorra la Vella.



Segons va detallar l’Executiu, el concurs va comptar amb set animals inscrits, cinc en la categoria de braus i dos en la d’anolls. En aquest sentit, la ministra va voler destacar els progressos de la selecció realitzada durant els darrers anys i els efectes que se’n deriven en la millora de la raça.

Calvó també va explicar als assistents que aquest any ha pogut formar part de la comissió tècnica de selecció, en la que participa l’equip tècnic del Departament d’Agricultura i dos ramaders del país. En aquest sentit, la ministra va voler animar els ramaders del país a participar en la comissió durant els propers anys per constatar el «rigor» de la feina de selecció que es fa i la importància del treball previ que es fa en les diferents explotacions.

Els resultats de la selecció d’aquesta edició, amb cinc animals que van superar tots els filtres, animen a continuar treballant amb «el mateix rigor a totes les explotacions, per continuar millorant el projecte de la raça Bruna d’Andorra», segons es va puntualitzar des del Govern.



Tot i això, una de les millores que encara es poden aportar de cara a edicions futures fa referència a indicar en tots els naixements la identitat dels pares i mares per tal de millorar la informació genealògica i aconseguir tenir el màxim de mares de cria inscrites.



Subhasta / Els cinc animals participants en la subhasta van ser venuts amb una gran participació per part dels ramaders. En concret, el Merlí es va vendre a Pere Font per 2.300 euros; el Montmalús a Joel Font per 2.350 euros, el Madriu se’l va endur Jordi Rich per 3.150 euros, el Menairó Everest per 2.550 euros i finalment, la subhasta d’en Mereig va ser per Josep Loan per 2.450 euros.