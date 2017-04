Els joves de La Cental aprenen sobre el reciclatge i els residus

Una desena de joves de La Central van visitar ahir el Centre de Tractament de Residus d’Andorra (Ctrasa). Sota el títol Creus que reciclar és una pèrdua de temps? Vine a Ctrasa i descobreix on van a parar els residus que generem, els nois i noies van poder conèixer les diferents parts del centre i van aprendre la importància del procés de reciclatge observant els diferents processos que es duen a terme.



Segons informa l’ANA, el dinamitzador La Central, Òscar Gaba, va destacar que aquesta activitat neix arran del desconeixement dels joves sobre el procés de reciclatge i que «tenen moltes mancances a l’hora de saber on va cada cosa, però pujant aquí aprenen que de tot això es pot extreure energia elèctrica o donar una nova vida a les coses».



Alguns dels joves van reconèixer que no reciclaven mai. Al respecte, molts van visitar el centre per primer cop i van tenir l’oportunitat de conèixer aspectes que fins ara desconeixien, com per exemple un dels participants, que va destacar que «ara ja sé que he de fer amb les piles, els plàstics o els vidres».