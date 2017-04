L'AREB nega responsabilitats pel fracàs de la venda de BPA Panamà

El president de l'AREB, Albert Hinojosa, davant les preguntes del grup parlamentari liberal, detalla que es van fer 30 invitacions a possibles candidats a la compra de la filial de BPA a Panamà, però que finalment només es va rebre una oferta en ferm, que ascendia primer a 2,5 milions de dòlars i posteriorment a 5 milions de dòlars, mentre que el valor liquidatiu de la societat se situava entre els 1,6 i els 5 milions de dòlars.

Segons l'AREB, l'oferta no es va acceptar perquè es trobava per sota del potencial valor de liquidació i perquè incorporava una condició precedent lligada a la disponibilitat dels actius de clients. El 28 de novembre del 2016, BPA i l'AREB van comunicar al comprador, a través del seu assessor (Key Capital Partners) que s'havia d'assolir un preu més alt i que mentrestant se seguiria treballant per desbloquejar els actius. La resposta de l'ofertant va ser que no podia continuar en el procés sense "més claredat pel que feia a la futura disponibilitat dels actius dels clients, sense incorporar cap consideració sobre la potencial millora en el preu" i va retirar l'oferta el 8 de desembre.

Per tot plegat, l'AREB assegura que en cap cas va deixar expirar el termini sense emetre resposta. A més, l'entitat també assegura que, tenint en compte que BPA Panamà és una societat de dret panameny, l'AREB no disposa de prerrogatives de supervisió del procés de liquidació d'aquesta entitat.