Quirze Font va cobrar finalment 85.748 euros

La indemnització que va rebre finalment l’exdirector econòmic i de recursos generals del SAAS, Quirze Font, va ser de 85.748 euros tal com consta en una resposta que des del Govern s’ha donat a la consellera general liberal Carine Montaner i que ha estat publicada en el darrer Butlletí del Consell General. És, per tant, superior a la que s'havia anunciat quan es va comunicar el seu cessament, ja que llavors el ministre de Salut, Carles Álvarez, va dir que seria d'uns 70.000 euros. En la mateixa resposta també es posa en relleu, en base a la nota jurídica que va fer l’advocat del SAAS sobre l'acomiadament, que es va poder constatar un possible “menyscapte o dany en l’erari públic per un import de 31.186 euros" per l’adquisició d’una ambulància quan Font era responsable de les finances de la parapública.

Així, en aquesta mateixa nota jurídica es posa en relleu que en l’escrit de conclusions de l’expedient incoat pel Govern sobre la possibilitat d’un acomiadament causal, s’apuntava la responsabilitat del director econòmic per no haver posat de relleu, “o fins i tot per no haver esmentat l’omissió d’un peritatge que valorés el vehicle que es va adquirir per 55.000 euros" quan el seu valor peritat durant la instrucció de l’expedient va ser de 23.813 euros. L’advocat destaca que aquesta contractació va tenir lloc el 2014 i que segons el Codi de relacions laborals estaria prescrita ja que totes ho són passats sis mesos. Per tant, conclou, es tractaria d’una falta comesa el 2015 i, per tant prescrita a mitjans del 2015; motiu pel qual no hi havia lloc a l’acomiadament causal. A més a més, en aquesta mateixa nota es posa en relleu que s’aprecien també “infraccions administratives” en altres “tres contractacions produïdes durant el 2014, que no haurien seguit el procediment legalment previst a l’efecte”, si bé no se'n derivaria cap perjudici econòmic per a l’erari públic. En aquest cas, també, estarien prescrites.

Arran d'aquest acomiadament, des de l’Executiu s’informa que s’han posat en marxa diferents mecanismes de control i, entre d’altres s’ha “encomanat al SAAS una avaluació de tots els processos de la direcció econòmica i de recursos generals per tal de millorar el seu funcionament”. De forma paral·lela, i quant a les contractacions públiques, s’han implementat un conjunt de mesures que inclouen entre d’altres, modificar el procediment per sol·licitar l’autorització de totes les despeses davant del consell directiu del SAAS de manera que el responsable del servei que sol·licita la despesa l’ha de justificar i n’ha de raonar la necessitat. A més, s’ha modificat la composició de la comissió de control i d’avaluació tècnica dels concursos, exigint que del procés d’avaluació de les ofertes se’n faci responsable més d’un professional del SAAS.