Naturlàndia ultima els detalls per acollir nous inversors en els pròxims mesos

Tal com va anunciar el cònsol major lauredià, Josep Miquel Vila, ara fa uns mesos la recerca de nous inversors per a Naturlàndia és un dels punts importants a l'hora de revifar el compte d'explotació de la infraestructura de Sant Julià de Lòria. Finalment i després d'uns mesos sense tenir notícies al respecte, sembla que aquest procés se certificarà en els pròxims mesos amb l'arribada de nous inversors, segons han explicat en declaracions a l'ANA fonts properes a la infraestructura laurediana. Una injecció de capital 'potent' que permetria a Naturlàndia eixugar part del deute que arrossega i fer front a la creació de les noves activitats previstes de cara a aquest any, com són la creació del projecte de ràfting, l'escola Toni Bou i la tirolina que unirà la cota 2.000 amb la cota 1.600. A més del manteniment del parc que actualment compta amb un centenar de persones en plantilla.

Tot això serà possible gràcies a l'arribada d'aquests nous inversors –encara no s'ha confirmat quants en serien-, que mitjançant una injecció "important" de capital revifarien les arques de Naturlàndia. En aquest sentit, les fonts properes al parc han assenyalat que aquesta entrada de diners, no necessàriament suposaria l'externalització d'algun servei, ja que la voluntat és que Naturlàndia ho gestioni tot com fins ara. Per aquest motiu, les fonts han indicat que els inversors rebrien un percentatge dels ingressos obtinguts mitjançant un pla de viabilitat d'acord amb una sèrie d'anys. Malgrat que les mateixes fonts no han confirmat si es tracta d'inversors del país o forans, sí que han explicat que ja fa temps que hi treballen i està previst que en els pròxims mesos ja es pugui tancar aquest acord.

D'altra banda, la setmana passada el parc obria novament la cota 1.600, per tal de dotar de més activitats als turistes que aprofiten les vacances de Setmana Santa per pujar a Naturlàndia. Els buggys infantils, l'airtrekk, el mini golf, els inflables, les tirolines i l'activitat estrella, el Tobotronc són només algunes de les opcions de les quals han gaudit els milers de turistes que han visitat el parc durant aquesta primera setmana d'obertura. Precisament i segons han destacat fonts properes al parc, aquest divendres Naturlàndia ha registrat al voltant d'unes dues mil persones durant tot el dia. La responsable d'Atenció al Client del parc, Núria Tubau, també ha recalcat la forta afluència de visitants que han rebut al llarg d'aquests dos dies i que s'espera que aquest dissabte continuï, ja que "és dels dies més forts d'aquestes vacances". A més, Tubau ha indicat que "hi ha molt ambient després dels dies de Pasqua i es veu més gent que l'any passat".

El Tobotronc pels joves i els buggys pels més petits són les dues activitats més destacades de la cota 1.600 durant aquests dies, segons ha explicat Tubau. Tot i això, gran part dels visitants solen ser famílies arribades de Catalunya i Espanya que vénen a passar el dia al parc i aprofiten per fer les diferents activitats que posa a disposició Naturlàndia.

"Normalment marxen satisfets, tot i que a vegades les cues fan que algú marxi empipat per no haver tingut temps de gaudir de totes les activitats, però en general les opinions són positives", amb aquestes paraules la responsable d'Atenció al Client defineix l'experiència de la majoria dels turistes que han visitat el parc aquests dies.

Els responsables de Naturlàndia ja estan preparant les noves activitats amb les quals comptarà el parc, per tal d'incrementar l'oferta amb la presència d'altres esports, escoles i activitats de lleure. El projecte del ràfting i l'escola de trial Toni Bou seran dos dels elements destacats del parc en els pròxims mesos, atès que aportaran al parc un "plus que ara no tenim", segons han explicat fonts properes a Naturlàndia. Tot i això, el parc també prepara la creació d'una tirolina que uneixi la cota 2.000 amb la cota 1.600. Una iniciativa que permetria dotar d'un nou atractiu a la infraestructura laurediana amb una nova activitat, que estaria enllestida al mes de setembre segons han explicat fonts properes al parc, atès que el període de construcció s'allargaria uns tres mesos.