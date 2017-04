Notícia L’aranesa Alidé Sans actuarà a Nova York El reggae en aranès serà el protagonista al Red Room KGB L'artista Alidé Sans.

La jove cantant aranesa Alidé Sans actuarà el pròxim 22 d’abril a la sala Red Room KGB Bar de Nova York, dins del programa d’activitats culturals i literàries organitzades amb motiu de Sant Jordi per la Farragut Fund i el Catalan Institute of America. Serà el debut de l’artista al continent americà.



Aquest acte suposarà també la primera vegada que la cultura i la llengua araneses protagonitzin un acte públic als Estats Units, segons remarca el Diplocat, que dona suport juntament amb l’Institut Ramon Llull a les activitats literàries organitzades per Sant Jordi for de Catalunya.



La resta d’activitats de difusió de la cultura i literatura catalana a Nova York (debats amb autors i traductors, recitals de poesia, concerts i actuacions per a infants) començaran el avui i s’estendran fins el proper diumenge 23.



Alidé Sans, nascuda el 1993, té ja una sòlida trajectòria com a cantautora en llengua occitana. Les seves cançons beuen del reggae, la rumba i el soul i tenen una empremta molt personal, que l’han dut a ser present en els principals festivals de Catalunya.



La resta d’activitats de difusió de la cultura i literatura catalana a Nova York es podran seguir a través de les xarxes socials, amb l’etiqueta #StJordiNYC, específic per a les activitats de Nova York, i l’etiqueta general de #BooksAndRoses, que recull totes les activitats organitzades entorn del 23 d’abril fora de Catalunya.



El 23 d’abril és Sant Jordi i el dia Mundial del Llibre i també dels Drets d’Autor de la Unesco, el dia que l’amor i la literatura se celebren massivament a tot Catalunya i, cada cop més, a molts altres indrets del món. L’intercanvi de llibres i roses (#BooksAndRoses) s’està convertint en un fenomen mundial, amb fins a 150 activitats organitzades per voluntaris a 50 països diferents els darrers anys.