Notícia Ple turístic al Pirineu durant les festes de Setmana Santa Molts hotels han penjat el cartell de complet La processó de la Seu d’Urgell celebrada el Divendres Sant. Autor/a: EL PERIÒDIC

Molts hotels del Pirineu han penjat el cartell de complet aquest pont de Setmana Santa, segons ha assegurat el president del Gremi d’Hostaleria de Lleida, el pallarès Josep Castellarnau a l’ACN.



Diversos factors han permès que les comarques de muntanya siguin novament un destí preferent aquestes dates. El final de la temporada d’esquí –quasi totes les estacions tancaran avui– coincideix amb l’inici de la d’esports d’aventura i ja es pot començar a practicar també a ple rendiment d’altres activitats de natura, com són el senderisme i la BTT. Tot plegat, combinat amb un temps agradable malgrat algunes precipitacions de tarda.



L’oferta d’aquests dies també ha inclòs les activitats tradicionals com ara la Processó de Divendres Sant a la Seu, la més important del territori, que va tornar a omplir els carrers del centre històric urgellenc, o bé les Caramelles.



Durant aquests dies també s’han celebrat diferents mercats i fires al territori, com ara la de formatges artesans que ha acollit Alp, a la Cerdanya, o una mostra d’aquest producte també a Sort, al Pallars Sobirà.