Visita de la FIS per polir detalls de cara a les finals de la Copa del Món del 2019

Dos representants de la FIS van visitar Grandvalira divendres de la setmana passada de cara a l’organització de les Finals de la Copa del Món d’esquí alpí del 2019: el Coordinador de la Copa del Món masculina i responsable de màrqueting, Emmanuel Couder i Jean Philippe Vuillet, director de cursa i d’esdeveniments paral·lels que se celebraran al marge de la competició.



Tots dos van intercanviar opinions amb el director de cursa de les Finals de la Copa del Món 2019 de Grandvalira, Jordi Pujol i van visitar les dues pistes de competició, l’Àliga i l’Avet. En total van ser sis hores d’anàlisi i visita: «Ha estat molt positiu per ells, perquè vegin com s’està treballant, i també per a nosaltres, que d’aquesta manera podem treure idees d’altres ulls amb molta experiència en aquests tipus de competicions», va explicar Pujol.



Els dos membres de la FIS també van visitar l’Abarset i el Palau de Gel de Canillo, on es preveu celebrar els esdeveniments més socials i lúdics durant els dies de la competició que tindrà lloc de l’11 al 17 de març del 2019: «Una gran cita com aquesta també comporta l’organització d’esdeveniments paral·lels i hem pogut mirar on ubicar els concerts, celebracions,festes i demés entreteniments que envolten la competició» va assegurar David Hidalgo, director adjunt de Grandvalira-Ensisa.



Tot i que encara falten dos anys per a la gran cita, la més important en la història organitzativa en el món de la neu per a Andorra, Grandvalira treballa per tornar a tenir una competició sense fisures i guanyar punts per apropar-se una mica més al somni de que la FIS li concedeixi una prova de la Copa del Món masculina.