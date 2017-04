Notícia A 700 euros de l’objectiu L’Associació Andorrana per la Malaltia d’Alzheimer necessita finançament per publicar una antologia de relats benèfica per recaptar fons per a l’entitat Portada de l’antologia benèfica. Autor/a: MPIZARRO

La malaltia de l’alzheimer esborra la memòria i la identitat de la persona que la pateix. Amb una detecció precoç, es pot ajudar a endarrerir els progressos de la malaltia, i quan l’alemany ja està avançat, les persones necessiten atenció especialitzada i constant, i els cuidadors, generalment familiars, requereixen de formació i molt de suport. Per tot això, l’Associació Andorrana per la Malaltia d’Alzheimer (AAMA) ha endegat una campanya de micromecenatge en la qual pretenen recaptar 3.000 euros per publicar una antologia benèfica de relats basats en la malaltia.



«Tots els beneficis que aconseguim amb la venda del llibre estaran destinats a diferents activitats que estem promovent a l’associació, com xerrades, tallers, conferències, cursos, etcètera», explica l’entitat en la pàgina del seu projecte obert a la plataforma Verkami. Només queden sis dies perquè s’esgoti el termini –si no s’assoleixen els 3.000 euros de fita es perd tot el recaptat– i 102 mecenes ja han contribuït amb gairebé 2.300 euros. L’AAMA està a tan sols 700 euros d’aconseguir la publicació del volum.



La idea del llibre ha estat de l’escriptor David Arrabal Carrión, que la va proposar a la presidenta de l’entitat, Montserrat Valls. Arrabal coordina el volum, que compta amb la col·laboració d’autors com Álex Puig, Susana Ginesta, Griselda Martín, Ció Lerma i Margarita Espunya, a més del mateix Arrabal. L’antologia es presentarà el 21 de setembre amb motiu del Dia mundial de l’Alzheimer.



La portada l’ha dibuixat la il·lustradora Maria Pizarro i el pròleg serà a càrrec del metge i neuròleg de l’Hospital Clínic de Barcelona Albert Lladó.



Les aportacions dels mecenes poden anar dels 5 als 200 euros, i entre les recompenses hi ha el llibre en format eBook i en paper.