Més de set dècades de caramelles El grup de cantaires d'Ordino va celebrar ahir la tradicional actuació a la plaça Major

El grup de caramellaires d’Ordino van actuar ahir a la plaça Major de la parròquia per celebrar la tradició de Pasqua. Els cantaires van interpretar una sardana, dos vals i l’himne andorrà. La tradició va comptar amb la participació d’una vintena de caramellaires de totes les edats, ja que aquest és un dels grans objectius del director de les caramelles d’Ordino, Josep Puig, «que la gent jove ho vulgui mantenir i esperem que les generacions futures ho mantinguin».



Les caramelles tenen el seu origen a l’Edat Mitjana, quan els homes cantaven cançons per atreure les dones, i per celebrar la resurrecció de la natura i de Jesucrist. La tradició, però, no va quallar a Andorra fins a l’època de la Segona Guerra Mundial, quan els refugiats catalans que es van instal·lar al país van transmetre el folklore català amb uns temes populars que es cantaven per Pasqua, les caramelles, informa l’ANA.



Més de 70 anys després, la tradició continua vigent i Ordino n’ha gaudit aquest diumenge. La sardana La Llevantina va obrir un repertori de quatre cançons, amb dos valsos i l’himne andorrà. Després de la cantada, i com és habitual, els caramellaires van passejar pels carrers de la parròquia i, sobretot, es van aturar davant de cases particulars cantant les diferents cançons incloses en el repertori.



Josep Puig va subratllar la importància de mantenir viva aquesta tradició gràcies a la participació de joves, com en aquesta ocasió, en què hi han participat uns cinc o sis joves, a més d’una desena d’avis «que ja estaven des d’un bon principi», va comentar el director de la coral de caramelles.