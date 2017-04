Notícia 101 Brass Band guanya el 2n concurs Walking Street Music El 5è Sax Fest continua amb tallers, concerts i competicions de solistes Actuació al carrer dels 101 Brass Band. Autor/a: COMÚ D\'ANDORRA LA VELLA

La banda 101 Brass Band ha guanyat el segon concurs Walking Street Music, que es va celebrar dissabte i que va donar el tret de sortida al 5è Sax Fest. El grup va actuar pels carrers d’Andorra la Vella i va vèncer les formacions Xaranga Los Mataos i Xalecos Street Band, que també van competir al certamen de bandes de carrer amb el saxo com a protagonista. L’espectacle-concurs va coincidir amb una ciutat plena de gom a gom de visitants, i la xaranga de Artistas del Gremio va aportar més animació al certamen de carrer.



El Sax Fest continua al llarg de la setmana amb diverses activitats, com tallers, classes magistrals i concursos per escollir els millors solistes. Arno BornKamp actua avui al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.



Divendres que ve s’anunciaran els guanyadors del primer concurs de joves solistes i, l’endemà, dissate, tindrà lloc la final del concurs Solo Saxophone. La cinquena edició del Sax Fest acabarà dissabte al vespre amb el concert de Quator Yendo i Baptiste Herbin.