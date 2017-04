Notícia Venedors i hotelers reclamen un canvi de model pel Pas de la Casa Lamenten que la localitat viu d’un visitant de ‘low cost’, però discrepen que l’ ‘outlet’ sigui la solució Una botiga del Pas de la Casa. Autor/a: MARICEL BLANCH

Per molts comerciants i hotelers la situació del Pas de la Casa ha arribat a un punt insostenible. Això es deu a què, principalment, la localitat encampadana viu del turisme de borratxera i de low cost, que va a comprar barat. Rosa Pla, de l’hotel Pic Mari, es mostra contrària a la situació actual: «Ve gent jove a emborratxar-se. La gent que està a l’hotel vol dormir i no poden perquè hi ha crits», relata Pla. De fet, explica que aquests joves venen en grups grans i que ella els evita en el seu establiment, ja que prioritza un perfil de visitant més familiar.



Aquest model turístic ha tingut conseqüències en alguns establiments. L’empleada d’un hotel, que va voler preservar l’anonimat, assegura que han tingut molts problemes, especialment amb grups de joves anglesos. «Venen beguts, fan destrosses a l’hotel i molesten els clients perquè criden. A vegades s’obliden les claus i rebenten la porta a cops de peu», diu la dona. «Suposo que a la meva cap li anirà bé pels beneficis econòmics, però jo preferiria un altre model de turisme», matisa.



Una possible solució / Jean Jacques Carrié, president de la Iniciativa Publicitària, proposa que una de les solucions seria allargar l’horari de les discoteques fins a les sis o set del matí, però al mateix temps que a partir de les quatre de la matinada ja no servissin alcohol. «Així t’evitaries que els joves beguts sortissin a les quatre del matí tots de cop, com passa ara, i marxessin esglaonadament», assevera Carrié.



A banda d’això, alguns comerciants també lamenten que el Pas de la Casa s’ha especialitzat en la venda de tabac i alcohol i, en prou feines hi ha espai per altres sectors. «És com el top manta, però ho compres a les botigues», assenyala el joier Alfons Borra. Per aquest comerciant «és un problema complex» perquè aquesta situació no ve d’ara, sinó que ha passat sempre. «Venen a comprar amb la condició que el tabac i l’alcohol sigui més barat, però el dia que això s’acabi que passarà amb aquestes botigues?», es pregunta.



Un altre comerciant, que no va voler ser identificat, exposa que la localitat «és com un gran supermercat», però que ja és així des de fa uns cinquanta anys. «Això no ho podem canviar, hauríem de tirar tot el poble i començar de zero» argumenta.



Des del Govern es proposa que la localitat es converteixi en un outlet, però la iniciativa no acaba de convèncer. «Deixar el Pas de la Casa com un outlet seria matador», sentencia Pla. Borra destaca que el Pas de la Casa «ja és un outlet». A més, manifesta que es necessita una alternativa al model turístic actual, però desconeix quina és la solució.