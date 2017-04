Andorra té com a objectiu atreure visitants que vinguin a comprar al Principat i, per això, ha creat el Pla Estratègic del Turisme de Compres. En el marc d’aquest projecte, comerciants i autoritats s’han reunit dues vegades, una a finals de març i l’altre a començaments de mes, per analitzar com es poden millorar els principals eixos comercials del país. Aquestes reunions han servit com una primera presa de contacte per veure com es pot desplegar el pla, segons diverses fonts consultades.



En concret, s’ha creat el Consell Andorrà per a la Competitivitat del Comerç, que engloba sis comissions de treball: una destinada a l’eix central que inclou les avingudes Meritxell i Carlemany; una altra pels sectors complementaris a aquest eix; la del Pas de la Casa; altres parròquies; així com la de gestió; i la de comercialització, comunicació i grans esdeveniments.



En les comissions, entre d’altres, hi participen representants dels sectors comercial, hoteler, del Ministeri de Turisme, dels comuns competents, d’Andorra Turisme, de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS).



Joan Babot, president de l’Associació de Comerciants de Prada Ramon i Maria Pla, va manifestar que de moment en aquestes trobades han estudiat les accions que contempla la iniciativa. «En aquestes reunions estem treballant els diferents punts del pla per veure quins són els seus avantatges i inconvenients», va precisar Babot. Així doncs, el comerciant va subratllar que es troben en «una fase d’anàlisi».



Des del Comú d’Andorra la Vella van exposar que encara és d’hora per parlar de mesures concretes, ja que ara mateix s’està fent un balanç de la situació i s’estan recollint les diferents propostes de cada un dels actors.



En el marc del pla, també s’ha creat el Comitè de Seguiment, que s’ha reunit per primer cop aquest mes. En aquest òrgan intervenen el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, els cònsols d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, Encamp i Sant Julià, així com el president de la CEA, Xavier Altimir, de la CISS, Marc Pantebre, i el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku. El comitè i les comissions tenen fins juny per determinar les accions que s’han de realitzar en cada eix perquè es comencin a implementar a partir de setembre. Tot i així, des de la capital van exposar que encara no s’han definit accions concretes en aquestes trobades. «Són una primera presa de contacte», van dir fonts comunals.