Notícia Sector públic i privat aborden l’embelliment del Pas de la Casa L’‘Outlet’ queda en segon pla i prioritzen arreglar la fisonomia de la localitat El carrer dels Pareatges al Pas de la Casa. Autor/a: MARICEL BLANCH

L’Outlet ha quedat, de moment, en un segon pla i ara la prioritat són les accions d’embelliment que s’han de fer al Pas de la Casa, va explicar a EL PERIÒDIC, Jean Jacques Carrié, president de la Iniciativa Publicitària. En el marc del Pla Estratègic del Turisme de Compres, es va crear el Consell Andorrà per a la Competitivitat del Comerç, que inclou un total de sis comissions de treball que tenen com a finalitat desplegar el programa comercial d’Andorra. Una de les comissions és pel Pas de la Casa, en la qual els diversos actors públics i privats s’han reunit a finals de març i començaments d’abril per veure quines són les accions prioritàries que s’han de fer a la localitat encampadana. «Hi ha moltes coses a canviar com l’estructura de les façanes, les voravies o millorar l’accés cap a França», va matisar Carrié.



Tot i que el pla és comercial i turístic, Carrié va assenyalar que s’han prioritzat les propostes per millorar les infraestructures. La comissió s’ha de reunir uns sis cops abans de juny i, en aquest temps, han de definir les iniciatives que s’han de realitzar a la localitat. Per això, el següent pas que han de fer els integrants d’aquest òrgan és elaborar un llistat amb els problemes del Pas de la Casa i, després, s’analitzarà les solucions que s’han de posar en marxa, va explicar Carrié.



Així doncs, la proposta de convertir la localitat en un outlet s’estudiarà més endavant. «De moment l’outlet està en stand by perquè hi ha molta feina amb les reformes», va puntualitzar el comerciant. A banda de Carrié, participen en la comissió, comerciants, hotelers i representants del Ministeri de Turisme i del Comú.