Les estacions realitzen unes 30 evacuacions a les pistes a l’hivern

Els pisters han realitzat al voltant d’unes 30 evacuacions al dia, segons dades d’Ski Andorra. La directora de l’entitat, Montse Guerrero, va detallar que s’han efectuat més de 4.200 evacuacions al llarg de la temporada d’esquí, que ha durat 142 dies i que avui posa el seu punt final tant a Vallnord com a Grandvalira. Aquest servei implica que com a mínim un pister s’ha hagut de mobilitzar per anar a buscar una persona que s’ha fet mal mentre esquiava.



El cap de pisters de Soldeu, Manel Vidal, va relatar que la majoria de les lesions es produeixen al genoll, però que també n’hi ha al canell i a l’espatlla. Vidal va explicar que, normalment, la majoria de danys no són de gravetat. «Les lesions de gravetat són menys, però ens obliga a desplaçar més recursos», va puntualitzat Vidal. Depèn de la gravetat de les ferides, els pisters utilitzen un transport diferent. Aquesta estació compta amb un equip mèdic i aquest determina quin és el mitjà més adequat. Per exemple, el trineu l’utilitza un sol pister, en lesions menors i serveix per pistes vermelles o pendents. D’altra banda, la barqueta es pot fer servir en qualsevol tipus de pista, l’han de transportar dues persones, és més confortable pel pacient i va més immobilitzat. «La barqueta et permet fer revolts, girs més amplis i serveix quan tenim un fèmur trencat o traumatisme», va relatar Vidal. Quan ja són casos de gravetat, llavors el ferit s’ha de traslladar amb un helicòpter a l’hospital.



Guerrero i Vidal van assenyalar que el servei d’evacuació és gratuït, a diferència d’altres països veïns. «Si no fos gratuït, tindríem un 30% menys d’evacuacions», va assegurar Guerrero que hi va afegir «que les persones que no estan greus s’ho pensarien dues vegades i baixarien pel seu propi peu». No obstant això, Guerrero i Vidal es van mostrar favorables a seguir donant el servei de manera gratuïta.



Durant la temporada d’hivern treballen un centenar de pisters a les estacions.