Per evitar evacuacions en les pistes d’esquí, la millor eina és la prevenció. La directora d’Ski Andorra, Montse Guerrero, assegura que el 80% de la tasca d’un pister són feines de prevenció que serveixen per reduir el nombre d’accidents durant la temporada d’hivern.



Manel Vidal, cap de pisters de Soldeu, relata que aquesta feina comença molts mesos abans, a l’estiu. «Inspeccionem la muntanya per veure quins són els punts negres i poder-los mitigar», va exposar Vidal. Així doncs, un cop tenen localitzats ells llocs perillosos, els pisters decideixen quin recurs de prevenció requereixen, com poden ser panells informatius o xarxes per evitar caigudes.



Vidal diu que a l’hivern la feina és diferent i es basa en un patrullatge actiu. La jornada comença a primera hora del matí, abans que obrin les estacions. Llavors els pisters comproven les pistes i són els que tenen l’última paraula de si es pot obrir o no. Això, depèn de les condicions meteorològiques i un cop es pren la decisió, la informació s’habilita en els panells que veuen els usuaris.



En el cas que nevi molt, els pisters també són els encarregats de treballar en les tasques de prevenció d’allaus, ressalta Vidal.

Un cop obren les portes, els pisters han d’anar per les diferents pistes per controlar que tot és el seu lloc, que els cartells no han caigut i atenen les demandes dels clients.



Vidal fa trenta anys que treballa com a pister. Remarca que la feina no ha canviat tant en aquest temps i que l’objectiu és sempre el mateix: donar un servei de qualitat. «Nosaltres fem la part d’acollida, tenim la informació del que passa a casa nostra i la donem al client. Sempre anem buscant l’anticipació», argumenta Vidal.