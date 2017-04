Notícia Els discapacitats volen que s’elimini el contracte de baix rendiment L’associació de Familiars per a la Salut Mental qualifica l’acord de «fortament discriminatori» El cònsol de la Massana, David Baró, visita els usuaris de l’Escola de Meritxell durant un taller de manualitats. Autor/a: Alex Lara

L’Associació de Familiars per a la Salut Mental a Andorra (Afmma) exigeixen al Govern que elimini el contracte de baix rendiment perquè asseguren que és «fortament discriminatori». Segons detalla la presidenta de l’associació, Rosa Lluís, les persones que disposen d’aquest tipus de contracte no tenen dret a baixa quan estan malalts i, a més, «se’ls reclama pagar una quota de 25 euros per conservar la feina». Tal com va exposar Lluís, tampoc disposen de quitança en cas d’acomiadament. «En tenim molts exemples pràctics», va assegurar, explicant el cas d’una persona amb discapacitat que fa deu mesos que està de baixa «sense cobrar res».



La reclamació va ser exposada, de nou, a la reunió del Consell Nacional de la Discapacitat (Conadis) que va tenir lloc a finals de març amb l’Executiu i representants de diverses associacions. Malgrat que el Govern es va comprometre a estudiar-ho, des d’Afmma s’insisteix al·legant que «en el fons no es contempla la seva eliminació». En aquest sentit, la presidenta de l’ens va avançar que demanaran una reunió amb el ministre d’Afers Socials, Xavier Espot, per tal que «se’ns expliqui millor les mesures d’inserció laboral que es volen dur a terme» i reiterar que «els contractes discriminatoris desapareguin». Lluís va deixar clar que cal «normalitzar» els contractes «perquè hi ha persones que tenen la total capacitat de treballar». «No estem parlant d’ocupació, sinó de treball», va sentenciar.



L’associació de Familiars per a la Salut Mental recorda que «hem denunciat en moltes ocasions discriminacions de salari i de drets». Caldria, també, des del seu punt de vista, fer un seguiment més acurat dels tractaments que fan els malalts. A tall d’exemple, Lluís va explicar que quan els pacients s’han de desplaçar a Barcelona o Tolosa per seguir un tractament que no es fa a Andorra, després no es fa un correcte seguiment de l’evolució des del Principat.



El Codi de Relacions Laborals/ La presidenta de l’associació també va lamentar que el grup demòcrata no els convidés a la presentació del nou Codi de Relacions Laborals. Al seu entendre, les seves aportacions eren necessàries per tal de millorar les condicions laborals de les persones amb discapacitat.



En tot cas, l’esborrany presentant per DA inclou un article dedicat als «contractes d’inclusió sociolaboral per a persones amb discapacitat» en el qual únicament s’exposa que «el ministeri competent en matèria de treball pot autoritzar un contracte d’inclusió sociolaboral en condicions especials per a persones amb discapacitat, amb l’objectiu de fomentar la inclusió laboral, mitjançant orientació, formació, seguiment i suport, amb l’acord previ de la Comissió Nacional de Valoració (Conava) o bé de «l’organisme que pugi exercir les seves competències en el futur, i ha de fixar el contingut i les condicions de la relació laboral especialment per a cada cas».



Així, el nou text no especifica les condicions ni tampoc es fa esment directe a la prohibició de fer un contracte de baix rendiment, sinó que només es posa sobre la taula la possibilitat de tenir «condicions especials» que caldrà pactar en cada cas individualment. Una referència que manca de responsabilitat i implicació segons els implicats que també reclamaran poder-hi dir la seva.