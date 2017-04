Notícia Èxit de l’Outlet Cerdanya Fashion Market Bellver s’ha convertit en l’epicentre de la moda durant tres dies Un dels recintes de l'Outlet Cerdanya Fashion Market Autor/a: Outlet Cerdanya Fashion Market

Coincidint amb les vacances de Setmana Santa, durant aquest cap de setmana Bellver de Cerdanya ha acollit la tercera edició de l’Outlet Cerdanya Fashion Market. Aquest esdeveniment és la cita per tots els fashion victims del Pirineu. En aquesta terera edició, s’hi han ofer un ampli ventall d’ofertes de diverses marques a més d’espectables i activitats pels més menuts.



Aquesta tercera edició s’ha tornat a fer al Pavelló esportiu de Bell-ver però a més, ha comptat amb 2 carpes gegants a l’exterior per poder acollir les noves marques, cosa que ha ampliat metres per als stands i ha millorat la comoditat dels visitants. Una altra de les novetats ha estat una cursa popular de 10 km de recorregut.