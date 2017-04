Notícia El Pallars prepara per final de mes la festa del corder Diverses activitats busquen reivindicar la gastronomia de la zona Una de les activitats de la segona edició de la festa. Autor/a: El Periòdic

El proper 30 d’abril tindrà lloc al Parc del Pinell de Tremp la 3a Festa Pallars, terra de corder. Amb aquesta festa, el Pallars vol celebrar i també reivindicar la seva tradició ramadera, la gastronomia local i el receptari tradicional centrat en aquest animal.



Aquesta vegada, la raça convidada a la festa és l’ovella ripollesa, una altra raça autòctona de Catalunya, com la del Pallars, coneguda amb el nom de Xisqueta. Així, durant la jornada s’han programat diferents activitats relacionades amb els productes derivats del corder i l’ovella, com una demostració de xolla a càrrec del campió de Catalunya d’esquilar ovelles Martí Vila o un taller d’elaboració de tripeta per a xarcuters, entre altres. Pels més menuts s’ha organitzat un taller titulat Fem un corder a càrrec de l’Associació Producte del Ripollès i Museu Etnogràfic de Ripoll, que es farà durant la tarda.



A més, l’acte central de la festa serà un dinar popular que aquest any consistirà en un primer d’escalivada i corder rostit, un segon de caldereta de corder, cuinada pels restauradors de la comarca adherits a l’Associació de Professionals de l’Àmbit Turístic (APAT), a més de beguda i postres.



La novetat d’aquest any és que amb el tiquet del dinar (12€) s’inclou un plat de ceràmica conmemoratiu d’aquesta edició.



En paral·lel a la festa, i durant les setmanes prèvies i posteriors, els carnissers i xarcuters de la comarca, així com els restaurants, han elaborat diferents propostes a partir del corder que serviran als seus clients.