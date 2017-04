Sophie Dusautoir i David Albós, campions nacionals

L’Hotel Piolets Park & Spa Copa d’Andorra va concloure ahir amb la Soldeu sprint i amb els resultats d’aquesta darrera cita el campionat es va poder resoldre en favor de David Albós i Sophie Dusautoir, que en són els guanyadors.



La quinzena edició de l’esdeveniment compta amb dos corredors nacionals com a vencedors absoluts. En masculí s’imposa Albós amb un total de 461 punts. La segona posició de la general l’ocupa Xavi Areny amb 344 i la tercera Martí Lázaro amb 344. En femení la victòria és per a Dusautoir amb 550. L’acompanyen al podi Lorena Ledesma (375) i Patty Gutiérrez (358). En categoria veterà van vèncer Marc Calvet i Dusautoir, en júnior Sergi Casabella i Júlia Massagué; i en cadet Marcel Prat i Andrea Sinfreu.

Victòria per a Areny i Dusautoir / Les classificacions finals es confirmaven després de concloure la darrera prova del calendari de la Copa d’Andorra, que va comptar amb 10 proves, de les quals es tenien en compte els cinc millors resultats per establir la taula classificatòria. A la Soldeu sprint, que es disputava a la pista Avet de Grandvalira-Soldeu, van participar una trentena d’esquiadors. El vencedor va ser Areny. El van seguir Albós i el seu germà Joan. En noies la victòria era per a Dusautoir, amb Maria Fargues segona i Gutiérrez tercera. En juvenil es va imposar Oriol Olm, en júnior Casabella, i en cadet Prat i Sinfreu.