El Bilbao no aprofita l’ocasió i el MoraBanc segueix als play-off

No hi ha efecte Miribilla. El RETAbet Bilbao Basket va deixar escapar l’oportunitat de tornar a posar-se en posicions que donen accés als play-off. Va perdre ahir en l’únic partit que quedava per disputar-se de la 29a jornada davant el Rio Natura Monbus Obradoiro, avinentesa que aprofita el BC MoraBanc Andorra per mantenir la vuitena plaça.



El conjunt basc és el màxim rival dels del Principat en la lluita per aquesta darrera posició que dona accés als play-off. Volia aprofitar l’efecte Miribilla per prendre-li el lloc, però no ho va aconseguir en el segon matx seguit que disputava com a local, ja que entre setmana va ser capaç d’imposar-se al València Basket, que arribava a la capital biscaïna com a líder, en el matx que tenien pendent per la disputa de la final de l’EuroCup per part dels taronja. El Bilbao va portar la iniciativa en el marcador, però el conjunt gallec mai va perdre la cara i no va permetre que el rival s’escapés. Al darrer quart va donar l’estocada. Arribaven als últims 10 minuts de partit vuit punts per sota i amb una defensa forta van capgirar l’electrònic. Finalitzaven el matx amb un parcial de 0-7 per adjudicar-se el triomf per 85-90. Aquesta victòria els permet allunyar-se una mica del descens i pujar a la tretzena plaça. El Bilbao continua a una victòria de l’equip de Joan Peñarroya, amb un balanç de 13 partits guanyats i 14 perduts.

Shermadini, tercer més valorat / És un jugador que està fent història al MoraBanc. Giorgi Shermadini va sumar 15 de valoració en el partit a Màlaga davant l’Unicaja, realitzant uns números que no van permetre que l’equip sumés la victòria a domicili. Sí que va servir al georgià per a convertir-se en el tercer jugador del club amb major valoració a l’ACB. Arriba als 1.144, superant al rànquing a Dan Godfread, que n’acumulava 1.141. El pivot té a tocar al segon classificat, Conner Henry, que en posseeix 1.156, i al que superarà si no passa res estrany en el proper matx, diumenge contra el Montakit Fuenlabrada. A qui té molt més allunyat i al qual aquesta campanya no podrà atrapar és a José Luís Llorente, amb 1.809. Shermadini ocupa també altres places en les estadístiques històriques de l’entitat. És el 10è jugador en partits jugats i minuts disputats a la Lliga Endesa, el segon en taps, tercer en rebots, quart en punts i desè en recuperacions de pilota.

Fogg, MVP de la jornada / La victòria per 24 punts de diferència de l’Unicaja sobre el MoraBanc s’explica per diferents factors. Un d’aquests és l’actuació de Kyle Fogg, que va ser designat MVP de la jornada. Va tancar el matx amb una valoració de 30, realizant 24 punts, només errant un llançament. Va anotar sis triples de set intents. Va estar especialment encertat a la segona part, aconseguint 19 punts. Va repartir al llarg del partit dues assistències, atrapava dos rebots, i recuperava una pilota i col·locava un tap. «Probablement ha estat el meu millor partit de l’any», exposava Fogg.

El Tizona reclama a l’ACB danys i perjudicis per no haver ascendit