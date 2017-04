El Pas de la Casa, més tranquil des de l’operació contra el contraban

Els comerciants del Pas de la Casa asseguren que la localitat respira més tranquil·la des de la darrera operació que es va produir contra el contraban.



El Servei de Duana i la Policia van efectuar el passat 6 d’abril un control a 25 persones, cap dels quals era resident i tenien entre 22 i 27 anys. L’actuació va acabar amb un detingut i 1.687 paquets de tabac requisats. Abans de l’operació, els comerciants exposen que els contrabandistes actuaven enmig de la localitat i tothom ho podia percebre.



«Ho fan a plena llum del dia, jo he vist persones carregar una furgoneta amb tabac a les tres de la tarda», destaca a EL PERIÒDIC Rosa Pla, de l’hotel Pic Mari. Pla assegura que «es notava massa» la presència de contrabandistes, que arriben des de França per comprar tabac a preu barat i, després, transportar-lo fins al país veí del nord. A Andorra el preu d’un paquet de tabac és la meitat que a França i això propicia el contraban. A més, segons Pla, aquesta situació s’ha incrementat en el darrer any i mig. «Si no se’ls hagués donat tanta corda, no ho farien», matisa.



Alfons Borra, propietari d’una joieria, és de la mateixa opinió i ressalta que el problema és «que a la frontera no els controlen gaire». Per això, venen al Principat a buscar tabac. «A la frontera espanyola fan la feina ben feta i aquí els duaners ni tan sols els miren», defensa Borra.



Per la seva part, Michel Serres, de l’Associació de Veïns i Comerciants, també constata que la presència de contrabandistes pels carrers de la localitat encampadana és habitual. «Es veu molt que hi ha contraban i que hi ha aquestes dues bandes», puntualitza Serres. La policia té identificat que en el Pas de la Casa operen dos grups, un d’origen magrebí i l’altre de l’Europa de l’Est. Ambdós venen el tabac a França.



Des de la botiga Explosió, el seu encarregat Pedro Miguel Da Costa, diu que «normalment són àrabs» els que compren tabac de contraban, una activitat que diu que és freqüent a la localitat. Per això, opina que «hi hauria d’haver més control». Malgrat això, ressalta que França cada cop vigila més la situació.



Però no a tothom li molesta la presència de persones que venen a fer contraban al Pas de la Casa. Un comerciant, que no es va voler identificar, subratlla que pels carrers es veu com les persones acudeixen a comprar més quantitat de la permesa de tabac i a carregar els vehicles per després portar-los a França. «A mi no em molesten. Com jo, ells també treballen per una altra persona», indica el comerciant.



En canvi, Jean Jacques Carrié, de la Iniciativa Publicitària, afirma que ell no se n’ha donat compte dels moviments de persones que venen a comprar tabac per a contraban. «Estan molt ben organitzats i no es veu», assenyala.



Compren a botigues del país / Diversos comerciants de la localitat asseveren que els contrabandistes compren el tabac a les botigues del Pas de la Casa i després el porten cap a França. «La gent el compra a les botigues d’aquí, però ningú fa res», lamenta Pla.



Valeria Marteau, de Royal Cigar, explica que es considera contraban quan es transporta a França més de 150 cigarrets, 75 cigars o 400 grams de picadura. Marteau assegura que al voltant d’unes 200 persones acudeixen cada dia a la botiga a comprar tabac, principalment, francesos. Reconeix que entre els clients ha tingut persones que venen a comprar quantitats per sobre de les permeses i que, presumiblement, és pel contraban. Quan detecten aquests possibles casos, però, no els venen la mercaderia. «Hi ha contraban, nosaltres a la botiga tenim una quota límit i no venem més enllà d’això», argumenta Marteau, que no detalla quina és la limitació que tenen. «Això és confidencial», remarca.