Detingut un condemnat a Espanya per violar la filla

El Grup de Cooperació Internacional (OCN Interpol) de la Policia va detenir la setmana passada un home reclamat per l’Audiència Nacional de Madrid (Espanya) perquè compleixi la pena a què ha estat condemnat per violar la seva filla. De moment, el detingut es troba al centre penitenciari de la Comella a l’espera que sigui extraditat a Espanya, on haurà de complir la condemna.



L’individu, resident gallec de 45 anys, que es dedica al negoci de la restauració, ha estat sentenciat pel Tribunal Suprem espanyol a 14 anys i mig de presó per una agressió sexual continuada a la seva filla. La primera condemna, dictada el juliol de l’any passat, va ser de 23 anys, però aquest mes el Suprem l’ha rebaixat nou anys.



La víctima va néixer a Vigo el 1999, però la família es va traslladar a Madrid. Els progenitors es van separar i entre el 2006 i el 2008 la nena venia per vacances a visitar el pare a Andorra. Les agressions sexuals van ser comeses quan la nena tenia entre 7 i 9 anys d’edat, un fet que li ha deixat greus seqüeles psíquiques. La nena, a més, vivia en un centre de menors de Madrid, ja que la noia està sota la tutela de la Comunitat de Madrid des que es va constatar que la mare la maltractava. Les agressions a què la sotmetia el pare es van cometre mentre la nena estava sota la tutela del Govern de Madrid.

Altres delictes / D’altra banda, en el balanç setmanal de la Policia s’ha informat de la detenció d’un home de 55 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic. L’home i la seva parella es van barallar a casa i la dona va resultar ferida a la cara.



També ha estat detingut un noi de 23 anys per conducció temerària. El jove va efectuar un avançament amb risc de col·lidir frontalment contra un vehicle de la Policia. L’infractor va aixafar la ratlla contínua i circulava a una velocitat superior a la permesa. L’agent que conduïa va haver de fer una maniobra evasiva per evitar l’accident.



Entre els detinguts –un total de 27– també hi ha un home i una dona no-residents que van sostreure d’un centre comercial de la capital tres peces de roba valorades en uns mil euros.

Drogues i alcohol / El balanç de la setmana també deixa la detenció de sis homes per consum de cocaïna, dos a la via pública i quatre a l’interior d’un turisme. El grup del vehicle, no-residents, també tenia en la seva possessió speed, marihuana i haixix.

Quant als delictes contra la seguretat del trànsit, la Policia ha detingut 16 persones que conduïen amb una taxa d’alcohol per sobre de la permesa. En alguns casos van ser controlats en una parada rutinària i en d’altres per cometre una infracció al codi de circulació o patir un accident amb danys. Un dels infractors va ser detingut després de ser donat d’alta a l’hospital, ja que va patir un accident el 5 d’abril en el qual va resultar ferit de consideració, i el control de tòxics va revelar que conduïa amb una taxa d’alcoholèmia de 2,46 g/l. Quan es va acabar l’hospitalització, l’11 d’abril, va ser detingut.



Un jove que circulava amb una taxa d’1,51 g/l també va cometre un delicte contra l’honor ja que quan els agents el van controlar –per una infracció– els va insultar.