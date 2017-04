159.000 vehicles entren durant la Setmana Santa

Un total de 159.000 vehicles han entrat al Principat durant el període de Setmana Santa, que ha transcorregut entre el 7 i el 17 d’abril. El cap de l’Àrea de Mobilitat, Jaume Bonell, va recordar ahir a RTVA que la previsió d’entrada era de 152.000 vehicles i, per tant, els 7.000 automòbils de més representen un augment del 7% respecte la Setmana Santa de l’any passat. Bonell va afegir que des del dia 7 han entrat diàriament 14.500 vehicles i el fet que l’arribada hagi estat esgraonada no ha provocat greus complicacions de trànsit.



L’operació sortida tampoc no ha estat excessivament complicada i les pitjors retencions van ocórrer dissabte. A més, 4.000 vehicles andorrans han abandonat el país aquests dies, xifra que suposa que un 18% del parc automobilístic.

Balanç d’esquí / Vallnord - Pal Arinsal ha tornat a superar les previsions i, per quart any consecutiu, l’estació ha finalitzat la temporada amb unes dades similars quant a ocupació respecte de l’hivern 2015-2016, però amb rècord pel que fa a facturació: 503.000 dies d’esquí venuts en 137 jornades (del 2 de desembre al 17 d’abril). Les instal·lacions de la Massana van acomiadar ahir l’hivern amb uns gruixos de neu d’entre 70 i 150 centímetres acumulats. L’estació va regalar ahir el forfet als seus visitants.



El director general de Pal Arinsal, Josep Marticella, va ressaltar la importància d’invertir pensant en la clientela. Per a Marticella, els esforços destinats a la comoditat de l’usuari marquen la diferència i el resultat es fa evident un cop vist el balanç positiu.



L’estació ja comença a treballar per preparar-se per a la temporada de primavera-estiu: el 20 de maig, les instal·lacions de la Massana tornaran a obrir amb el Vallnord Bike Park i posant en ple funcionament, de cara a l’estiu, el Mountain Park. A més, a partir de dijous, dia 20, sortirà a la venda, per tercer any consecutiu, el forfet Bike & Ski.



L’estació de Vallnord - Ordino Arcalís i el domini Grandvalira ahir no van fer públiques els seus balanços de temporada, com tampoc Naturlandia, tot i que tot apunta a què seran uns balanços molt positius a causa de la llarga temporada.