Sílvia Comes canta Gloria Fuertes en el centenari de la poeta

Amb motiu del centenari del naixement de la poeta Gloria Fuertes (1917-1998), l’Auditori Nacional acollirà un espectacle singular: Sílvia Comes canta Fuertes, que tindrà lloc el 26 d’abril a les vuit del vespre. L’entrada serà gratuïta. El recital l’organitzen el Govern i l’Ambaixada d’Espanya a Andorra.



La descripció de la cita poètico-musical diu que «Gloria Fuertes ocupa un lloc imprescindible en la poesia femenina de la postguerra. La seva fama es deu, principalment, a la seva obra per a infants, i queda amagada una gran obra literària que destaca pel seu to subjectiu i irònic, versos de gran musicalitat i amb una cadència natural del llenguatge oral que fa seu en el seu propi univers de dona lliure, defensora de valors solidaris, compromesa socialment amb la causa feminista i l’antibel·licisme, poeta social i emocional, poeta de guàrdia que denuncia injustícies en les seves estrofes, poeta actual. A aquesta Gloria Fuertes canta Sílvia Comes».



De fet, la cantautora i rapsoda té un disc, Fuertes (2014), dedicat a la poesia de Gloria Fuertes.