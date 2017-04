En estat d’alerta per l’eruga de la processionària

Un gos passeja per un bosc i sense voler llepa una eruga de la processionària. De cop, el seu propietari veu com se li comença a inflamar la llengua, que cada cop es fa més grossa. És un dels casos reals que va atendre la veterinària Jael Pozo, del Consultori veterinari GERD. En aquesta ocasió, el gos va tenir sort i no va anar més enllà d’unes cures, però explica que aquesta eruga pot arribar a ser mortal per a aquest animal de companyia si no s’actua en 12 hores.



«La processionària té una toxina que provoca la inflamació de les mucoses, principalment, de la cavitat bucal com els llavis o la llengua», exposa Pozo. La inflamació pot arribar a un punt tan greu que la llengua es fa tan gran que el gos es pot ofegar. A més, aquesta toxina després mata els teixits i també s’han donat casos que s’ha hagut d’amputar la llengua de l’animal.



Aquest, però, no és l’únic perill que comporta la processionària. També pot ser que l’animal s’empassi l’eruga. Això pot provocar una perforació a l’estómac del gos, explica Pozo. «És qüestió d’hores, pràcticament, immediat. S’ha d’actuar abans de les 12 hores. Per això, si algú sospita que el seu animal ha tingut contacte amb una eruga l’ha de portar al veterinari», detalla l’especialista.



Els símptomes de la infecció poden ser diversos. Pozo indica que el gos pot fer moviments estranys amb la llengua perquè li pica o, fins i tot, vomitar, ja que expulsa la toxina. Jordi Giné, de Món Veterinari, hi afegeix que també es pot inflar la cara de l’animal, que el gos no mengi del dolor o que bavegi molt si té una lesió dins del cos.



Aigua calenta

Els dos veterinaris expliquen que si un propietari veu que el gos ha tingut contacte amb la processionària el que ha de fer és posar aigua calenta a la zona afectada. «Això mata la toxina», destaca Giné. Un cop neutralitzada la toxina, s’ha de portar el més ràpid possible l’animal a un veterinari, que li faci el tractament adequat a l’afectació que té.



Tant Pozo com Giné asseguren que els dos darrers any han hagut d’atendre més gossos afectats per processionària que en altres temporades. En concret, enguany Pozo ha tractat de gener fins ara 11 animals, una xifra similar a la del 2016, però molt per sobre a la de fa tres anys, quan només va tenir un cas. En el cas de Món Veterinari han atès el 2017 una quinzena d’animals, també un nombre semblant al 2016. Com a novetat, relata Giné, enguany ha tractat casos de gats contaminats per la processionària. A aquests animals, però, l’afectació és molt diferent, ja que els produeix una al·lèrgia lleu i els surt una erupció cutània.

Giné atribueix l’increment de casos atesos en els dos darrers anys perquè han estat hiverns molt càlids, cosa que ha provocat que la processionària surti abans. «Necessitem que baixi la temperatura perquè l’eruga amb aquest temps és feliç», manifesta Giné.



Els embrions de l’eruga es formen de setembre a desembre en els pins. Després, al gener, baixen dels arbres i s’enterren pel fred. Amb la calor, han sortit abans. Fins aquest maig es preveu que les erugues estiguin pels boscos d’Andorra, especialment de pins. Per això, Pozo recomana no portar als gossos en zones de risc on pugui haver-hi erugues.



Accions dels comuns

Les parròquies de la Massana, Sant Julià i Encamp són les més afectades per la plaga d’erugues amb un tres en una escala de cinc. Per això, els comuns de la Massana, Sant Julià i Escaldes-Engordany, han començat a combatre l’eruga amb drons. El conseller de Medi Ambient de la Massana, Sergi Gueimonde, explica que el novembre van fer la prova pilot amb drons, que permet col·locar el bacillus, el producte que combat l’eruga, d’una manera més directa i sense afectar una gran massa forestal perquè no s’escampa pel bosc. A la Massana també s’utilitzen camions amb aigua pressió amb bacillus, que es tira als camins i voreres dels boscos. Les dues accions es realitzen de setembre a desembre. «Quan l’eruga és un embrió és més efectiu», ressalta Gueimonde. De moment, cada comú fa les seves accions, però el conseller diu que estudien fer una estratègia comuna per combatre la processionària.