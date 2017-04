Notícia 15 punts de recàrrega per al projecte de la bicicleta elèctrica El Comú de la Massana ha demanat una estació situada a Arinsal Una usuària de bicicleta elèctrica. Autor/a: MARICEL BLANCH

Els comuns continuen enllestint el projecte del circuit de bicicletes elèctriques al Principat, que tindrà 14 o 15 punts de recàrrega, ja que n’hi ha un pendent d’aprovar a Arinsal, que l’ha demanat el Comú de la Massana i s’haurà de validar a la pròxima reunió de cònsols juntament amb els 14 restants.



A Escaldes-Engordany, el cònsol menor, Marc Calvet, ha detallat que les quatre ubicacions a la parròquia seran la plaça Santa Anna, la rotonda de la Dama de Gel i la plaça de la Creu Blanca. Pel que fa a l’estació de Fiter i Rossell encara està per determinar la ubicació exacta. A més, el cònsol menor també ha descartat, «de moment», la realització d’un cinquè punt a la zona de Sa Calma, segons informa l’ANA.



La capital serà la parròquia amb més punts tenint en compte que també és el territori amb més població. Les cinc estacions estaran repartides a l’avinguda del Fener, la rotonda del Tobira, el carrer Prat de la Creu, la plaça Guillemó i la zona del parc d’Enclar. A més, segons Calvet, tres d’aquests punts disposarien d’una capacitat de fins a 10 bicicletes i és l’única parròquia juntament amb Escaldes, que disposa d’una de les estacions de recàrrega amb aquest nombre de bicicletes.



La resta de parròquies disposaran d’estacionaments per a sis bicicletes, com és el cas de l’aparcament del Prat Nou a Sant Julià de Lòria, la plaça dels Arínsols a Encamp, el Prat del Call a Ordino i les Fontetes a la Massana. Tot i això, el comú massanenc ha demanat la instal·lació del punt extra situat a Arinsal. Per la seva banda, Canillo també disposarà d’un estacionament malgrat que encara no s’ha confirmat quina serà la seva ubicació definitiva.



La previsió és que, finalment, s’acabin assolint els 15 punts previstos pel Govern i es pugui superar la xifra de bicicletes elèctriques previstes inicialment, una cinquantena.



Malgrat això, tot aquest procés encara s’ha de validar per part dels comuns i un cop fet, el Govern serà l’encarregat de treure l’edicte per tal d’iniciar el projecte ja de cara al proper any.



Es tracta d’una iniciativa que també està molt lligada a la implementació del vehicle elèctric al Principat, atès que el Ministeri de Medi Ambient ja va plantejar en el seu moment la necessitat que aquestes estacions permetessin complementar el servei de recollida i retorn de bicicletes amb el cotxe elèctric.