Notícia El sector turístic confirma l’alta ocupació durant la Pasqua La majoria d’hotels, cases rurals i càmpings han omplert durant el pont L’estació de Boí Taüll, dissabte passat. Autor/a: EL PERIÒDIC

El sector turístic del Pirineu ha confirmat el balanç «molt positiu» d’aquesta Setmana Santa, marcada pel bon temps, el final de la temporada d’esquí i l’inici de la d’esports d’aventura i de natura. El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida calcula que uns 80.000 turistes han visitat la demarcació, entre el passat dia 8 d’abril i aquest Dilluns de Pasqua, i han efectuat unes 200.000 pernoctacions en establiments turístics de la demarcació, sense comptar les segones residències, que també han estat molt plenes aquests dies.



Entre Dijous Sant i Dilluns de Pasqua els establiments situats al Pirineu han assolit una ocupació mitjana del 95%, arribant a la plena ocupació en el cas del turisme rural i en bungalous, mentre que l’ocupació va ser inferior en els dies previs. Les empreses de turisme actiu han assolit un 85% d’activitat. El Patronat calcula que la xifra de negoci ha estat de més de 35 milions d’euros.



El grau d’ocupació turística a la demarcació s’ha situat uns cinc punts per sobre de les xifres de l’any 2016 per les mateixes dates, que ja van ser les millors dels darrers sis anys. Des del Patronat es mostren satisfets per aquests «bons» resultats pel retorn que representa de les diferents accions promocionals que es duen a terme del territori i alhora comparteixen la satisfacció expressada pels sectors d’hoteleria, càmpings i turisme rural de la demarcació de Lleida pel nivell d’ocupació assolit en aquests dies festius, informa RàdioSeu.



El fet que la Setmana Santa ha vingut més tard en el calendari ha propiciat una major diversificació d’activitats en el conjunt del territori, amb la neu com una de les activitats protagonistes, però també amb una major contractació d’activitats de turisme actiu i esports d’aventura, senderisme i BTT, com també la pesca que ha comptat amb un elevant nombre de pescadors. També s’han incrementat les sortides a la natura, les visites culturals i la gastronomia. Des del Patronat han matisat que aquests dies, tot i l’alta afluència, entre un 10% i un 15% de l’oferta de places hoteleres roman tancada, incloent alguns establiments de 4 i 5 estrelles amb un gran nombre d’habitacions.