Persecució policíaca a la plaça dels Dos Valires

Més d’un es va quedar glaçat quan va passar per l’avinguda Esteve Albert a l’altura del Prat del Roure. Tot el carrer tallat, diversos cotxes de policia bloquejant el pas per la calçada i molt moviment. Es tractava d’una persecució policíaca en tota regla. Però era ficció. Les imatges, que es van repetir des de primera hora del matí fins ben entrada la tarda, corresponien a la gravació de Fèlix, del prestigiós director de cinema Cesc Gay, que s’ha reenganxat a la televisió amb aquesta sèrie que s’emetrà a Movistar + al 2018.



Vuit episodis donaran forma a un thriller romàntic que combina humor i misteri, amb molta acció i una trama desenvolupada a diversos punts del Principat. Dels cinc mesos de rodatge, 11 setmanes són en localitzacions d’Andorra: la capital, Ordino, Canillo, Sorteny, Encamp, la Massana i Escaldes-Engordany, que ahir va viure una jornada de gravació molt animada.



El centre neuràlgic estava ubicat a l’aparcament de zona blava de davant l’escola andorrana i espanyola, amb una cinquantena de persones implicades. Càmeres, actors i actriu, realització, seguretat... El trànsit es va tallar des de la rotonda de la Dama de Gel fins a la plaça dels Dos Valires. Si algú volia desplaçar-se amb el seu vehicle a la zona alta –als Vilars, per exemple–, havia de pujar fins la rotonda d’Anyós pel Túnel del Pont Pla i donar la volta sortint pel desviament del camí del Rec. No hi havia una altra, però un dia és un dia.



Les derrapades, sirenes de cotxes de secreta, els polis i els lladres de la ficció van captivar tot aquell que passava per allà. «No podem explicar de què tractaven les seqüències gravades a Escaldes», guarden en secret des de la productora, Imposible Films, però sí que es tractava d’una del clímax de la sèrie, on el protagonista, el Fèlix [Leonardo Sbaraglia], tracta de fugir de les forces de l’ordre en cotxe, a tota velocitat, fins que sembla que és enxampat al pas de vianants del Prat del Roure.



Aquesta és la setena de les vint setmanes que es rodarà la sèrie dins les nostres fronteres. No s’estranyin si tornen a veure una persecució de pel·lícula... Serà el Fèlix, de nou fent de les seves.